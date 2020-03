ITrust : Mise à disposition gracieuse d’un Kit Cyber Covid-19

mars 2020 par Marc Jacob

Les pirates informatiques profitent, en effet, de la période pour pénétrer les systèmes et faciliter leurs démarches illégales. Le télétravail est un sujet à risque pour les organisations en termes de cybersécurité et il convient de le sécuriser et le faciliter tout en conservant un haut niveau de confidentialité et de disponibilité. Pendant cette période de fragilité et afin apporter la solidarité indispensable au maintien de conditions opérationnelles de l’informatique des entreprises touchées, les membres de l’association Hexatrust Occitanie, à l’initiative d’ITrust, société toulousaine de services et d’édition de logiciels de cybersécurité, ont décidé de mettre à disposition gratuitement leurs solutions (outils et conseils) pour :

• Permettre à tous les français de télétravailler en toute sécurité

• D’assurer également une mission de soutien aux organisations publiques et privées essentielles à la nation parmi, notamment, les secteurs de l’alimentation, la santé, l’énergie, le transport, les télécoms et le régalien.

Les sociétés mobilisées : ITRUST, THE GREEN BOW, ATEMPO, JAMESPOT, TIXEO, JAGUAR NETWORK, CONSCIO TECHNOLOGIES, ERCOM, IN WEBO, BRAINWAVE GRC, OODRIVE, CYBERWATCH, WALLIX.

Pour avoir accès aux outils et conseils gratuits https://www.itrust.fr/accueil/kit-c...