ITS Integra, partenaire d’OVHcloud

mai 2020 par Emmanuelle Lamandé

Avec le lancement de son Partner Program, OVHcloud souhaite renforcer son écosystème en associant son savoir-faire technologique industriel à l’expertise métier de partenaires comme ITS Integra. En tant que spécialiste de l’infogérance, ITS Integra intervient sur différents types de socles Cloud privé et public et apporte ses services standardisés et personnalisables (niveaux d’engagements, périmètre, couverture horaire, etc.).

Ce nouveau partenariat permettra à ITS Integra de développer le portefeuille de solutions proposées, d’apporter un service sur-mesure pour ses clients avec toutes les garanties d’ouverture et de protection des données des infrastructures OVHcloud, et aux deux entreprises de développer de nouvelles opportunités commerciales.