ITS Integra enrichit son offre multicloud sécurisée grâce à Nutanix

mai 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce que l’opérateur de services managés ITS Integra a décidé d’équiper ses datacenters de solutions Nutanix afin d’optimiser la qualité du service rendu à ses clients et développer de nouvelles solutions à très forte valeur ajoutée.

Positionné sur une offre de services sur mesure ultra-sécurisés (certification ISO 27001, HDS et prochainement SecNumCloud), ITS Integra a pris le virage de la virtualisation dès 2011, mettant en place au passage une infrastructure de type convergé, constituée à partir d’un assemblage de solutions du marché.

Dès 2017, ITS Integra déploie ses premiers nœuds Nutanix et commence à migrer les applications de ses clients vers la nouvelle infrastructure. Aujourd’hui, l’architecture de l’opérateur comporte plusieurs dizaines de noeuds avec un stockage full flash. À date, c’est 70% de l’infrastructure qui a été migrée représentant plusieurs milliers de machines.

Cette évolution a permis à la société de diminuer ses besoins en administration d’environ 25% tout en réduisant l’espace occupé par le matériel dans ses datacenters : 4 racks aujourd’hui contre 10 auparavant.

Pour gagner encore en compétitivité, ITS Integra privilégie désormais l’hyperviseur de Nutanix, AHV. Et, pour aller encore plus loin dans l’industrialisation, la société a profité de l’API fournie par Nutanix pour gérer et automatiser ses déploiements à partir de ses propres outils DevOps. Plus réactives, ses équipes collaborent plus étroitement.

Confortée par un partenariat étroit qui ne s’est pas démenti au fil des années, ITS Integra a développé de nouvelles compétences sur Kubernetes à travers l’implémentation de Nutanix, Karbon, qu’elle compte bien mettre à profit pour proposer de nouveaux services à ses clients. Dans cette perspective, elle envisage aussi d’exploiter Nutanix Object (stockage objet) et la solution de gouvernance des déploiements multicloud Nutanix Beam pour enrichir son service de financement FinOps de nouvelles fonctionnalités.