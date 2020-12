ITS Ibelem lance Cloudi-Fi

décembre 2020 par Marc Jacob

La filiale Mobilité et Réseaux de ITS Group propose et déploie la solution de Wi-Fi visiteur 100% cloud de Cloudi-FI, avec des options marketing avancées et totalement conforme RGPD.

La start-up française Cloudi-Fi permet aux entreprises de transformer leur Wi-Fi passif en une plateforme de communication dynamique et personnalisée. Sa solution offre la possibilité de procéder à des analyses de données complètes, répondre aux exigences de conformité et de sécurité strictes et exploiter les opportunités que représente la digitalisation des organisations.

Classée dans le Top 10 en France de la catégorie Technologie du classement du Financial Times des entreprises en croissance (Europe’s Fastest Growing Companies), Cloudi-Fi mobilise un panel de partenaires internationaux pour repenser l’écosystème Wi-Fi et les services liés à la transformation digitale.

ITS Ibelem, qui accompagne les équipes IT et pilote les projets de Mobilité et Réseau dans toutes ses dimensions, s’efforce de délivrer une solution clé en main, de l’intégration au maintien en conditions opérationnelles. Les experts ITS Ibelem sont certifiées au plus haut niveau par les principaux éditeurs du marché et peuvent aider le client à faire le bon choix en fonction du contexte spécifique.