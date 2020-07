ITRUST

juillet 2020 par Marc Jacob

Contact : Alexis Fianson

Mail : contact@Itrust.fr

Tél. : 05 67 34 67 80

Année de création : 2007

Activités :

Créée en 2007 autour d’un noyau dur d’experts en tests d’intrusion, ITrust S.A développe des technologies de rupture en Intelligence Artificielle dans la Cybersécurité depuis son siège à Toulouse et ses bureaux à Paris et NewYork.

"Nous sommes convaincus que le Machine Learning est la brique technologique la plus importante pour nos clients sur les 10 prochaines années en Cybersécurité." Jean-Nicolas Piotrowski Président Fondateur.

ITrust est le leader logiciel français en IA appliquée à la cybersécurité et qui développe 3 produits :

Un scanner de vulnérabilité Ikare

Un SIEM UEBA XDR souverain

Un EDR Acsia intelligent 2ème éditeur en plus forte croissance en France sur pendant 4 ans selon LesEchos. C’est plus de 350 clients dans tous les secteurs dans le monde qui sont protégés par nos équipes et nos logiciels. ITrust c’est un groupe à la point de la technologie qui réunit :

o Un éditeur logiciel leader en IA de plus de 60 collaborateurs

o Une école AN21 de datascientists, développeurs et experts en Cybersécurité

o Un laboratoire d’IA en Cybersécurité avec des partenaires comme Scopelec, des ministères, la SNCF...

o Un thinktank NXU (Next Humanity) autour des enjeux societaux liées au NBIC

o Des filiales telles que 4securitas, Dragon, qui assoient et complète notre expertise.

o Un évènement fédérateur autour de la cybersécurité Cyber@hack

o Des relations avec les plus importants laboratoires d’IA en France et au Canada

o des OIV et des actifs stratégiques sous secret défense protégés

o Un engagement sociétal fort par le soutien à des associations d’insertion ,des salles de spectacles, des clubs de sport.

Réunis autour de valeurs fortes :

Innovation

Expertise

Éthique

Nous proposons des offres souveraines, non soumises au Patriot Act, et parfaitement adaptées au niveau de risque et de maturité de nos clients, de la PME aux grandes organisations publiques et privées ainsi qu’aux OIV, OSE.

Nos solutions non-intrusives s’intègrent facilement aux infrastructures existantes et offrent une simplicité d’utilisation qui permet aux responsables sécurité et analystes de se concentrer sur leur métier plutôt que sur le paramétrage des outils. Reveelium apporte une solution unique, au croisement de la cybersécurité, du big data et de l’intelligence artificielle, pour détecter les menaces les plus furtives et sophistiquées. Ikare supervise en préventif et élimine les risques d’intrusion, Acsia permet d’apporter une remédiation face à un risque.

Description du produit phare pour 2020 :

La plateforme SOC innovante d’ITrust est dotée d’une technologie unique d’analyse comportementale reposant sur des techniques d’intelligence artificielle. Il permet de détecter efficacement les APT, virus et attaques sophistiquées. Équipée d’une technologie mêlant IA et threat intelligence, elle permet de capitaliser sur les évènements qui ont pu menacer le système d’information. Le SOC ITrust est préconfiguré par des moteurs de corrélations développés depuis une décennie par nos équipes de R&D en collaboration avec des laboratoires de recherche.

Adresse de votre site Internet : https://www.itrust.fr

Services proposés sur ce site : Centre opérationnel de sécurité (SOC) - Scanner de vulnérabilité (IKare) - Analyse comportementale (Reveelium) - Audit de sécurité – Gestion des vulnérabilités – Accompagnement RGPD – Analyse forensique -– SIEM UEBA - Audit organisationnel – Formations Sensibilisation.