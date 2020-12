ITH ouvre à Mayotte un Datacenter éco-responsable signé JERLAURE

décembre 2020 par Marc Jacob

Prévu pour début 2022, le Datacenter d’ITH proposera des services de proximité à un éventail de clients en toute neutralité. De niveau TIER III neutre, il sera composé de 500 m² d’espace IT avec une capacité de 80 baies et 300 m² d’espace de bureaux.

Le Datacenter offrira une disponibilité de 99,982 % ainsi qu’un niveau de sécurité permettant de résister aux infractions et aux principaux risques naturels. Il sera en mesure de proposer des espaces de colocation mutualisés, des suites privatives et un catalogue de services adapté aux usages et aux modèles économiques qui en découlent (Certifications PCI DSS, pour les données bancaires, certifications HDS pour les données de santé etc.).

Connecté à son environnement

Le Datacenter est issu de la gamme SynEcTHIK DC élaborée par JERLAURE. Habillé par le cabinet d’architecture TAND-M, le bâtiment surplombera le lagon, adoptant un concept architectural moderne, en parfaite harmonie avec le cadre environnant. Sur une île comme Mayotte, qui produit son électricité en toute autonomie, consommer moins devient une obligation citoyenne allant au-delà des considérations purement financières. C’est pourquoi JERLAURE a synchronisé toutes les dernières technologies utiles pour réduire le PUE au maximum sous ce climat tropical.

Avec cette nouvelle acquisition, ITH propose à Mayotte un véritable outil favorisant le développement numérique de son territoire.

ZOOM SUR... ITH ITH SAS fournit des services de colocation neutre d’un point de vue opérateurs et services cloud. Le Datacenter de Mayotte est le premier projet d’ITH SAS, dont la vocation est d’offrir la possibilité aux entreprises de développer leurs offres de services.