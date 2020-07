IT Security Specialist - CDI - Pure Player - Paris - 60k€/80k€

juillet 2020 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente un client Conseil Pure-Player en Cybersécurité.



Société certifiée PASSI, PASSI LPM, CETSI, ils ont aujourd'hui plus de 20 ans d'expériences dans le secteur et ont construit leur positionnement autour de leurs équipes d'experts techniques.



Ils on également un laboratoire afin de réaliser des évaluations Critères Communs (ISO 15408) ainsi que des évaluations Certification de Sécurité Premier Niveau (CSPN).



Ils sont aujourd'hui 30 dans l'équipe (20 techniques et 10 organisationnelles).



Ils interviennent aujourd'hui uniquement sur des projets au forfait et peuvent mettre en place un format télétravail jusqu'à 2 jours par semaine





MISSIONS



Dans le cadre de son évolution, mon client, pure-player Cyber et centre d'évaluation agréé par les services du Premier ministre (SGDSN/ANSSI), recrute un(e) évaluateur(trice) Critères Communs.



Description du poste Le/a évaluateur(trice) CC intégrera le CESTI et occupera les missions suivantes :



Évaluation de produit de sécurité dans le cadre des Critères Communs (CC)

Rédaction de cible de sécurité

Enregistrement des non-conformités

Collaboration avec l'ANSSI

Selon son profil et ses souhaits, l'évaluateur(trice) pourrait être également amené(e) à intervenir ponctuellement sur des missions d'audit en Gouvernance de la sécurité.



PROFIL



-Vous justifiez d'un diplôme de niveau BAC+5 dans le domaine de la sécurité des Systèmes d'Information

-Expérience de 2 ans minimum en tant qu'évaluateur CC dans un CESTI ou dans un autre contexte dans lequel vous utilisez l'ensemble des normes ISO 15408.

-Anglais opérationnel impératif.









Salaire : 60k€/80k€ (selon profil)

Date annonce : 17/07/2020

Date de debut : 17/07/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...