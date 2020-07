ISW Holdings initialise la production conceptuelle de centres de données Proceso S19 Pod5ive

juillet 2020 par Marc Jacob

La Société a conclu en mai un partenariat de coentreprise (ci-après la « CO ») avec Bit5ive en vue de construire et livrer les modules de centre de données les plus élégants, les plus puissants et les plus efficaces au monde. Principalement destiné au secteur de l’exploitation minière des cryptomonnaies, le centre de données Proceso S19 Pod5ive se caractérise par une fonctionnalité d’autogestion dynamique de nouvelle génération, un fonctionnement immédiatement opérationnel, des besoins en maintenance quasiment inexistants et un score PUE de 1 025.

Les caractéristiques de conception se déclinent comme suit :

• Contrôle de l’environnement automatisé avec capteur de pression de flux d’air et refroidisseur d’évaporation « intelligent ».

• Capacité de gestion à distance.

• Sécurité par détecteurs de mouvements.

• Système logiciel et surveillance propriétaire pour les mineurs.

• Configuration d’alimentation efficace ne nécessitant aucun transformateur abaisseur de tension.

• 26 unités d’alimentation équipées de 27 prises avec sortie de 240 V, 280 x Bitmain S19 ou Whatsminer M20/30.

• Tous les équipements industriels General Electric.

• Conformité NEC avec tous les composants UL répertoriés, bloc d’alimentation compris.

• Cordons d’alimentation précâblés avec lignes individuelles en place.

• Réseau statique préconfiguré avec lignes individuelles en place.

• Gestion simplifiée permettant à tous les mineurs de demeurer en DHCP.

• Système de gestion propriétaire basé sur le Web avec réseau, carte thermique et prise d’alimentation, ainsi qu’un rapport d’audit complet sur le contrôle des opérations.

• Coût de gestion minimal avec filtre MERV 2-11 réutilisable et filtre à support d’évaporation standard.

La Direction estime que le marché des équipements de minage de cryptomonnaie se trouve désormais dans les phases initiales d’un nouveau cycle d’expansion, tandis que l’évolution des produits et la demande croissante ont éliminé les approvisionnements existants d’équipements de génération antérieure, du marché secondaire ou du marché de revente résiduel résultant du marché haussier du bitcoin à la fin de l’année 2017.