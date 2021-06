ISG lance une Practice globale de Cybersécurité

juin 2021 par Marc Jacob

Information Services Group (ISG), cabinet de conseil et de recherche spécialiste des technologies, annonce le lancement d’une practice de cybersécurité d’envergure mondiale, pour aider les clients à affronter la menace croissante des cyberattaques, notamment dans un environnement technologique de plus en plus connecté et vulnérable.

ISG Cybersécurité est une practice dédiée et indépendante de tout fournisseur qui aide les entreprises clientes à maîtriser l’augmentation exponentielle de la menace et la complexité croissante des modèles opérationnels de cybersécurité. L’offre complète, qui comprend l’intervention de professionnels dédiés opérant sur des marchés clés dans le monde entier via le réseau mondial ISG iFlex™, s’appuie sur l’expertise historique d’ISG en matière de cybersécurité et d’accompagnement de ses clients.

Les offres de cybersécurité d’ISG comprennent la stratégie, l’évaluation, la conception et la mise en œuvre de modèles opérationnels, l’architecture de sécurité, et la conception et la sélection de solutions. Ces dernières s’appuient sur des données de référence de premier plan issues de projets clients réels, collectées sur le terrain.

ISG Cybersécurité peut être inclus à une solution de transformation digitale de bout en bout et est également disponible en tant que service indépendant pour les clients.

Selon ISG Research, les dépenses de cybersécurité des entreprises par utilisateur ont augmenté de plus de 40 % entre 2019 et 2020 (figure 1). Les dépenses informatiques totales dédiées à la cybersécurité ont presque doublé d’une année sur l’autre, représentant 4,7 % des dépenses en 2020, contre 2,5 % en 2019 (figure 2). Près des trois quarts des consultants d’ISG ont remarqué que leurs clients prévoyaient d’augmenter les dépenses pour la sécurité cette année, même avant l’attaque contre SolarWinds et celle par le groupe HAFNIUM contre Exchange au Q1 2021.