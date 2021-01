ISEO présente ses dispositifs d’ouverture sans contact STYLOS SMART & SMART RELAY

janvier 2021 par Marc Jacob

On y trouve le lecteur STYLOS SMART qui peut être activé aussi bien avec un badge qu’avec un Smartphone (jusqu’à 10 mètres de distance) grâce à l’application ARGO et à la technologie Bluetooth. Combiné aux serrures électriques et électronique, aux opérateurs d’ouverture de portes automatiques, aux portes et portails automatiques ou aux ascenseurs, STYLOS SMART représente une solution complète d’ouverture sans contact. Ce dispositif permet en effet de ne plus entrer en contact avec la surface d’un boitier pour composer un code, pousser une porte ou actionner une poignée. Conçu pour être positionné sur des points d’accès, STYLOS SMART trouve des applications dans de multiples lieux et établissements : commerces (points de vente, restaurants, centres de données, …), bureaux, usines, collectivités, habitations, copropriétés, …

SMART RELAY est un autre dispositif de la gamme ISEO géré également avec l’application ARGO.

Ce système qui se présente sous la forme d’un boîtier permet de piloter une serrure électrique, une porte motorisée ou tout autre actionneur électrique. Il est utilisé pour commander des équipements de contrôle d’accès en intérieur comme en extérieur : porte électrique, porte de garage, portail métallique, portillon, tourniquet d’entrée, …

Généralement situé dans une partie cachée du matériel à piloter (faux plafond, coffret du matériel à piloter), il existe en deux versions pour répondre à toutes les configurations d’accès : avec une antenne BLE intégrée à son boitier ou avec une antenne déportée, positionnée à une distance de 3 mètres du boîtier.

L’application ARGO permet au gestionnaire de programmer STYLO SMART et SMART RELAY sur site avec un Smartphone : les droits d’accès peuvent être ajoutés, supprimés ou modifiés. Surtout, elle permet d’envoyer à distance des droits d’accès à toute personne équipée d’un Smartphone lui fournissant ainsi une clé virtuelle.

ARGO garantit une communication entièrement sécurisée. L’application se connecte directement au dispositif d’ouverture via Bluetooth, sans passer par une connexion Internet, assurant ainsi le plus haut niveau de sécurité grâce à une communication cryptée. ARGO garantit la confidentialité des données et l’authentification grâce à des techniques de cryptographie éprouvées basées sur la norme de chiffrement avancé AES128.