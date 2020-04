ISE Systems propose une gamme d’entrainements et de formation à la cyber défense sous forme de compétitions hyperréaliste dans le Cloud

Le risque de cyber-attaques pèse sur tous les types d’entreprises. La préparation et l’entraînement sont essentiels pour lutter contre ces menaces et renforcer la cyber défense de toutes les organisations. Les équipes de cybersécurité et plus largement les collaborateurs en lien avec les mesures cybersécurité doivent rester à jour des dernières menaces. Pour protéger pleinement leurs organisations contre les attaques, ils doivent savoir comment faire face aux vulnérabilités du réseau au fur et à mesure qu’elles sont découvertes.

L’entrainement se déroule sur une plate-forme de cyberformation entièrement gamifiée, full cloud. Les cyber-stagiaires acquièrent des compétences et améliorent leurs performances, en se formant sur des infrastructures simulées « du monde réel ».

Un catalogue de scenario (target/mission) Blue team et red team

ISE Systems propose un large catalogue de scénarios de formation couvrant les principaux domaines de la cybersécurité et vecteurs d’attaque, dont Ransomware, data Breaches, Denial of Service, Phishing et bien d’autres.

Scénarios Blue team - jouer un rôle de cyber-défenseur en utilisant les véritables outils périmétriques et autres systèmes de défense. Scénarios Red Team – formation aux techniques de piratage éthique et apprentissage des méthodes et outils utilisés par les hackers.

Comment ça marche ?

1. Les stagiaires ont accès à l’environnement de simulation en mode SaaS, de n’importe où.

2. Ils peuvent concourir individuellement ou en équipes 2 ou 3 membres. Ils s’affrontent dans une simulation gamifiée en environnement hyperréaliste.

3. Un réseau virtuel dédié est automatiquement généré par équipe/stagiaire. les attaques sont lancées sur les réseaux virtuels correspondant au scénario sélectionné.

4. Les stagiaires remplissent les missions du scénario de formation et tentent de résoudre les problèmes le plus rapidement et le plus précisément possible. Des indications et conseils peuvent être diffusés par l’instructeur ISE Systems pour aider les stagiaires tout au long du processus.

5. Les stagiaires utilisent de véritables outils de sécurité comme ils le feraient dans au sein de leur organisation (SIEM, EDR, DLP, etc.) pour identifier, confiner et remédier les attaques et répondre aux problèmes posés.

6. Le classement de la compétition est établi en temps réel en fonction des points gagnés par les stagiaires ou équipes au cours de la mission.

7. L’animation et le coaching de la compétition est assuré par un Expert Cybersécurité ISE Systems tout au long du Challenge.

