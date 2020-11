(ISC)² rejoint l’Académie CISO de Check Point Software

novembre 2020 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. est devenu un partenaire officiel de formation pour (ISC)², la première et la plus grande association à but non lucratif au monde de professionnels certifiés dans le domaine de la cybersécurité.

Le partenariat ouvrira la porte à tous les praticiens de la cybersécurité du monde entier, et plus particulièrement aux CISO, pour accéder à la formation à la certification professionnelle (ISC)² et aux cours de préparation aux examens. Les professionnels peuvent accéder aux cours (ISC)² en utilisant les crédits d’apprentissage de Check Point en matière de cybersécurité, ou par achat direct sur le portail de formation de Check Point.

En unissant leurs forces, Check Point et (ISC)² offrent aux CISO de nouvelles possibilités de développer et d’acquérir des compétences certifiées en matière de cybersécurité, afin de les aider à gérer encore plus efficacement la sécurité globale de leur organisation.

Le partenariat avec (ISC)² démontre l’engagement continu de Check Point à fournir un enseignement et une formation à la cybersécurité à tous les niveaux, des nouveaux diplômés aux professionnels de niveau C. En mars 2020, Check Point a annoncé que la 100e institution universitaire avait adhéré à son programme SecureAcademy, qui propose aux étudiants un programme d’études complet sur la cybersécurité, avec des cours disponibles dans plus de 100 universités dans plus de 40 pays.