IREMOS acquiert R/D/I+

juin 2020 par Marc Jacob

IREMOS, cabinet de conseil et éditeur de logiciel, spécialisé en gestion de crise, sécurité des déplacements et sûreté des sites, annonce le rachat de la société R/D/I/+, fondée par Carole Sorel, spécialisée en développement informatique.

Cette acquisition s’inscrit dans une volonté de développement externe avec pour objectif la création d’un groupe IREMOS innovant et l’émergence d’un leader sur le marché de la gestion des données sensibles. C’est aussi l’ambition de perpétuer le savoir-faire français en matière de sécurité des informations avec l’expertise de R/D/I+ et son logiciel Thom’AS, référent dans le secteur des industries de Sécurité et Défense.

IREMOS développe depuis 2006 des outils équipant la plupart des grands groupes et ministères pour la gestion de leurs données les plus sensibles.

Séduit par la performance des outils R/D/I+, que certains des clients d’IREMOS utilisent déjà, Arnaud Kremer, président d’IREMOS, et Carole Sorel, gérante fondatrice de R/D/I/+ ont décidé de joindre leurs expertises.

Animés par une culture de la protection du secret, les développeurs d’IREMOS veille à pérenniser les activités de R/D/I+ en soutenant notamment les évolutions de la solution Thom’AS afin de répondre toujours plus efficacement aux besoins de ses clients en matière de protection du Secret de Défense.

Le logiciel Thom’AS

Grâce à cet accord, IREMOS est désormais en mesure de proposer le logiciel Thom’AS.

Celui-ci permet aux entreprises accédant, détenant et manipulant des Informations et Supports Classifiés (ISC) de gérer efficacement leurs informations sensibles. Cet outil gère notamment l’habilitation des personnels, des annexes de sécurité et veille à la conformité des documents avec les attentes des autorités.

Il permet de :

• Assurer la traçabilité des informations et Supports Classifiés

• Gagner en productivité face aux impératifs réglementaires

• Implémenter facilement un dispositif de contrôle

• Visualiser l’état d’avancement en temps réel du traitement des dossiers d’habilitation

• Être en conformité avec les directives des autorités