IPLine rejoint le groupe Destiny

juin 2021 par Marc Jacob

Après avoir annoncé en mars dernier, l’acquisition de l’opérateur Alliantel par sa filiale française OpenIP, le groupe Destiny renforce son expertise dans l’hébergement et la cybersécurité avec IPLine.

A l’heure où les questions de souveraineté numérique se font de plus en plus prégnantes, le rapprochement avec IPLine permet au groupe Destiny de renforcer sa présence en France, de garantir la sécurité des données tout en enrichissant son offre de services, son expertise et son positionnement de tiers de confiance auprès des ETI et grands comptes européens.

L’offre d’IPLine s’articule autour du réseau, de l’hébergement de données, de la sécurisation des systèmes d’information et des solutions de communications unifiées. Dans un contexte de migration généralisée vers le Cloud et d’explosion des cybermenaces, IPLine innove et se positionne comme gestionnaire des actifs numériques de ses clients. Certifiée ISO 27001 sur l’ensemble de son offre, IPLine construit et gère ses propres infrastructures de Cloud hybride et ses réseaux sécurisés, garantissant ainsi la continuité et le haut niveau de service attendus par ses clients. L’opérateur a notamment conçu l’offre Bio Cloud HDS, une offre d’Hébergement de Données de Santé (HDS) lui permettant d’accompagner, de manière adaptée, plusieurs centaines d’établissements de santé.

Pour mener à bien ses activités, IPLine s’appuie sur six datacenters en région Rhône-Alpes et en Île-de-France. Son dispositif industriel lui permet de proposer aux entreprises une qualité de service de premier plan, des infrastructures performantes et de confiance, ainsi qu’un accompagnement de proximité. Le rapprochement avec le groupe Destiny permet à IPLine de renforcer son offre de communications unifiées dans le Cloud (UCaaS) et ainsi répondre aux enjeux du travail hybride, de la relation clients omnicanale et de la convergence fixe-mobile. Après plus de 250,000 utilisateurs déjà déployés sur sa plateforme de communications pour les entreprises, Destiny amène notamment à IPLine une expertise unique des déploiements multisites nationaux et internationaux. Avec cette acquisition, Destiny poursuit sa croissance avec l’ambition de devenir le leader européen des communications sécurisées dans le cloud. Le groupe Destiny compte désormais 450 collaborateurs, dont 180 en France et devrait réaliser un chiffre d’affaires global de 120 millions d’euros en 2021, dont environ 40% sur l’hexagone.

Fondé en 2008 en Belgique, Destiny est un opérateur de solutions de communications Cloud pour les entreprises. Avec 450 employés, opérant en Belgique, aux Pays-Bas et en France, et un chiffre d’affaires 2020 de 90 millions d’euros, la société est rapidement devenue l’acteur cloud et télécoms connaissant la croissance la plus rapide sur le marché B2B belge. Aujourd’hui, soutenu par le fond d’investissement Apax Partners, la société poursuit dans la voie de la croissance avec l’ambition de devenir le leader européen des communications sécurisées dans le cloud pour les entreprises. La plateforme Destiny permet aux entreprises de communiquer plus efficacement à partir de n’importe quel endroit et avec n’importe quel équipement, dans la mesure où les télécoms et l’informatique s’intègrent parfaitement dans l’architecture sous-jacente. Destiny offre ainsi des solutions très flexibles et évolutives, parfaitement adaptées aux besoins actuels des clients et adaptables à leurs besoins futurs.

Destiny déploie sa plateforme de communications Cloud sur son propre backbone Internet & Télécoms Tiers 1, synonyme de rapidité et de productivité pour plus de 40.000 clients professionnels, parmi lesquels figurent des entreprises réputées telles que Cevora, Decathlon, Democo, DPD, Ecover, Gabriëls, Interparking, Katoen Natie, McDonald’s, Officenter, Standaard Boekhandel, Würth et ZEB.

Créée en 2004, IPLine est une entreprise de services numériques (ESN) de la région lyonnaise qui réunit 80 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2020. Son expertise s’organise autour l’hébergement et la sécurisation des actifs numériques de 350 ETI nationales et internationales. Bénéficiant d’une double certification ISO 27001:2013 / Hébergement de Données de Santé (HDS) délivrée par AFNOR Certification, l’offre de services d’IPLine s’articule autour du réseau, de l’hébergement de données, de la sécurisation du système d’Information et des solutions de communications unifiées.