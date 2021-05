INFORSUD Technologies présente ses services de cybersécurité

mai 2021 par Marc Jacob

Les entreprises, notamment PME, et organismes publics protègent-ils suffisamment leurs données ? Rien n’est moins sûr. Dans le monde en 2020, une attaque a été enregistrée toutes les 39 secondes et le phénomène, sans doute largement accentué par le basculement massif en télétravail, a bondi de 400 % ! * Les ordinateurs des collaborateurs sont en effet bien plus vulnérables lorsqu’ils sont à distance, tandis que les entreprises et organismes publics, déjà fortement impactés par la pandémie, ont plus que jamais intérêt à renforcer la sécurité de leurs actifs et de leur système d’information. Alors que nombre de PME relèguent encore ces questions de sécurité au second rang, INFORSUD Technologies, entreprise de services numériques, implantée en Occitanie, veut sensibiliser sur la nécessité de sauvegarder et protéger correctement les données informatiques, qui restent le garant de la continuité de toute organisation.

Un cloud local de haute sécurité

Premier acte de la protection des données sensibles : la sensibilisation des collaborateurs à l’heure où 90 % des incidents de sécurité sont liés à un facteur humain **. Les services de sauvegarde et de restauration protègent les données et les rendent accessibles en tout lieu et à tout moment.

INFORSUD Technologies forme ses clients aux bonnes pratiques en matière de sauvegarde, pour se prémunir des pertes et altérations de données, ou encore d’interruptions de services.

L’Entreprise de Services Numériques (ESN) applique aussi la fameuse règle d’or de la sauvegarde, recommandée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (l’ANSSI) :

3 copies des données du client

2 supports différents et « étanches » entre eux pour stocker les données

1 sauvegarde externalisée au minimum.

INFORSUD Technologies propose aussi différentes solutions de restauration des données, car l’Enjeu de la sauvegarde est la restauration.

Deux types de protocoles de restauration peuvent être mis en place et testés régulièrement. Ils garantissent en cas d’incident, une reprise d’activité aux délais et conditions définis au contrat : Plan de Reprise d’Activité (PRA) et Plan de Continuité d’Activité (PCA).

INFORSUD Technologies dispose de trois Datacenters de conception Tiers 3+ respectueux de l’environnement, situés en Occitanie.

Elle possède ses propres plateformes d’hébergement en Aveyron, et met en œuvre des protocoles de sécurité de haut niveau correspondant aux standards bancaires.

Elle dispose de plus de 250 serveurs virtuels et héberge 50 téraoctets de données en Occitanie.