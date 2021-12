INFORSUD Technologies est labellisé « EXPERT CYBER » par la plateforme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr

décembre 2021 par Marc Jacob

Face à la multiplication et à la professionnalisation des cyberattaques, toute structure, quelle que soit sa taille, a besoin de mettre en place des procédures pour se protéger efficacement et être correctement assistée en cas d’attaque. En 2020, plus de 10 000 contacts professionnels ont déclaré une attaque via la plateforme nationale Cybermalveillance.gouv.fr. *

INFORSUD Technologies, EXPERT CYBER

Basée en Occitanie, INFORSUD Technologies, accompagne plus de 380 entreprises et collectivités de toutes tailles et secteurs d’activités, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Déjà référencée sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, INFORSUD Technologies a souhaité aller encore plus loin avec cette labellisation, afin de garantir un accompagnement de qualité - de la prévention à la remédiation.

En octobre dernier, suite à un audit réalisé par l’AFNOR, INFORSUD Technologies a obtenu la certification EXPERT CYBER pour l’ensemble de l’entreprise, certifiant son expertise technique, sa transparence tant au niveau de l’assistance que de l’accompagnement de ses clients en cas d’incident. L’entreprise répond à une forte demande d’accompagnement en cybersécurité +33% en 2020 et s’attend à doubler le nombre de ses prestations et interventions sur 2022.

EXPERT CYBER en pratique

Le label EXPERT CYBER est délivré aux experts en cybersécurité capables d’assurer les prestations suivantes : prévention, installation, maintenance et assistance, aux entreprises victimes de cyberattaques.

C’est le cas d’INFORSUD Technologies qui est en capacité d’accompagner ses clients, entreprises et collectivités, à tous les niveaux : l’entreprise propose en amont des audits de systèmes d’information, teste la sécurité des infrastructures IT et aide ses clients à la sensibilisation de leurs collaborateurs. INFORSUD Technologies met aussi en œuvre des solutions de sauvegarde et restauration de données qui se déclinent en un plan de reprise d’activité et un plan de continuité d’activité avec la garantie d’une reprise d’activité la plus rapide possible en cas d’actes malveillants. Pour cela, l’entreprise dispose de trois Datacenters de conception Tiers 3+ situés en Occitanie avec une capacité de plus de 250 serveurs virtuels et de 50 terra octets de données. Les protocoles de sécurité de très haute exigence correspondent aux standards bancaires.

Des équipes pluridisciplinaires : en combinant différentes expertises, l’entreprise peut accompagner ses clients dans l’ensemble de leurs problématiques. Cette « expertise globale » permet de gérer la totalité des briques d’un système d’information.

Le label EXPERT CYBER : un vrai + plus pour les clients.

Le label, par son rattachement à un organisme gouvernemental, par l’exigence de ses critères d’attribution et par la garantie de sa conformité, favorise la confiance des professionnels en recherche de prestataires experts en cybersécurité.

Ce label garantit :

Un niveau d’expertise et de compétence en sécurité numérique,

Un conseil de qualité pour prévenir d’autres actes de cybermalveillance et sécuriser les installations informatiques,

Une conformité administrative, notamment le respect du cadre législatif et règlementaire ; le traitement des données personnelles conforme au RGPD,

Un sens de l’intérêt général par une veille permanente, la remontée d’incidents, la conservation de la preuve numérique. À ce jour, parmi les 450 acteurs du secteur, seuls 130 peuvent revendiquer le label EXPERT CYBER.

Afin de garantir un accompagnement de qualité et une pérennité des solutions proposées, INFORSUD Technologies travaille en partenariat avec des acteurs d’excellence sur leur marché : Sage, HPE, Microsoft, Cisco, VMware, Veeam…

L’entreprise détient en plus du label EXPERT CYBER, d’autres références dont :

Le Label Cloud définit un référentiel de bonnes pratiques permettant de converger de façon concrète et pragmatique vers les normes et les standards faisant référence.

Le certificat CEH accréditée par l’ANSSI (Certified Ethical Hacker), certifie les compétences dans la détection des vulnérabilités d’un système cible.

Le label ENR (Entreprise Numérique Responsable) reconnait ses bonnes pratiques RSE.

Sources : * Revue nationale de la Gendarmerie