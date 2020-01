IN Groupe annonce l’acquisition de SURYS

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

IN Groupe, (ex-Imprimerie Nationale), spécialiste mondial de l’identité et des services numériques sécurisés, a finalisé le 9 décembre 2019 l’acquisition de SURYS, référence mondiale dans les solutions optiques de sécurité, leader français sur le marché de la sécurisation des documents et la traçabilité et pionnier de l’authentification opto-digitale.

SURYS, dont le siège est a Bussy-Saint-Georges (77), est doté́ de 2 implantations industrielles en France et aux Etats-Unis, de plusieurs unités de R&D en France, en Allemagne et aux États-Unis. SURYS dispose également de la plus grande base de documents d’identité au monde, avec sa filiale Keesing basée aux Pays-Bas. Ses solutions sont adoptées par plus de 130 pays (passeports de la France, du Brésil ou encore de la Chine, billets de banque aux Philippines) et par des grandes marques en matière de lutte contre la contrefaçon.

Avec cette acquisition, IN Groupe permet à la France de sécuriser sur son territoire un acteur reconnu a l’international, leader mondial sur le marché du composant de sécurité pour les passeports (les sécurités de Surys sont présentes sur 1 passeport sur 2 dans le monde).

Créer le champion français des composants sécurisés

L’expertise de SURYS dans l’authentification et la protection des données variables des documents, et dans l’analyse d’images viendra compléter l’offre globale d’IN Groupe, notamment dans sa dimension composants sécurisés.

L’ambition stratégique d’IN Groupe est de créer un pôle dédié aux composants sécurisés (électroniques et optiques) permettant de sécuriser les identités et les transactions bancaires et fiduciaires. Ce pôle composants s’appuiera sur la dynamique de SPS, filiale d’IN Groupe, leader mondial de la technologie duale pour les composants électroniques de cartes à puce, et celle de SURYS.

Les solutions de SURYS et de SPS-IN Groupe ont, toutes deux, pour mission de sécuriser le monde de l’identité et celui du bancaire/fiduciaire puisqu’elles sont intégrées à la fois dans les titres d’identité, les cartes bancaires et les billets de banque. Ces équipes ont pour point commun une forte appétence pour l’innovation et la R&D. Elles pourront ainsi mettre en oeuvre leur savoir-faire technologique unique à haute valeur ajoutée tout en s’appuyant sur les process industriels éprouvés d’IN Groupe. Elles s’adressent, de manière ouverte, a l’ensemble des acteurs du marché.