IMS Networks ouvre une agence à la Cité Numérique de Bordeaux

juin 2021 par Marc Jacob

Marc Etheve est nommé directeur du développement pour cette région qui aura ses bureaux au sein de la Cité Numérique, bâtiment totem de la French Tech Bordeaux Métropole.

Ingénieur de formation, Marc Etheve a rejoint IMS Networks après plus de 20 ans passés dans le secteur de l’intégration et des services informatiques, il a participé notamment à la croissance de DELL France pendant plus de 10 ans. Il y a occupé différents postes commerciaux et en comité de direction, et a déployé de nombreux projets de cloud et de service IT.

Née il y a vingt-quatre ans à Castres où se trouve toujours son siège social, IMS Networks accompagne au plus près ses clients et poursuit sa stratégie de développement auprès des ETI, Grands Comptes et administrations au niveau national. Cette nouvelle implantation s’inscrit dans sa volonté d’un rapprochement avec ses clients sur un arc atlantique du pays basque à la région nantaise. Le Groupe a d’ailleurs déjà investi dans des infrastructures réseau en propre sur plusieurs grandes métropoles dont Bordeaux et des points de présence sur plus de 20 sites répartis en France.

La façade atlantique étant particulièrement dynamique économiquement, les entreprises françaises et internationales qui y sont implantées ont un besoin croissant de conseil et d’accompagnement opérationnel pour relier leur réseau vers des centres de données cloud, transformer leur WAN face aux nouveaux usages de travail (Work From Anywhere), améliorer les performances et la sécurité des applications cloud (SaaS).