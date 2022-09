septembre 2022 par Marc Jacob

Année de création : 2013

Activités : Microsegmentation & Zero Trust

Description du produit phare pour 2022 :

Illumio Core™ fournit une cartographie des dépendances des applications en temps réel et une micro-segmentation pour empêcher le mouvement latéral des acteurs malveillants à l’intérieur de votre datacenter et de vos environnements cloud. Il offre une visibilité en temps réel sur la connectivité entre les charges de travail dans des environnements de calcul hétérogènes, génère des stratégies de micro-segmentation optimales en fonction de la façon dont les charges de travail communiquent et programme les hosts pour appliquer les règles de pare-feu applicables de façon intrinsèque.

Illumio Core offre une visibilité et permet la microsegmentation en mode sécurité Zero Trust à n’importe quelle échelle. Étant donné que la création de stratégies ne nécessite pas une connaissance approfondie vous pouvez permettre à différentes équipes de votre organisation de créer des stratégies de microsegmentation, tout en conservant la gouvernance de ce qui est provisionné et sans modifier l’infrastructure .

Adresse du site Internet : www.illumio.com

Services proposés sur ce site : Software, Support, Professional Services et Training

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

llumio est un leader de la toute première nouvelle vague™ Forrester pour la microsegmentation, renforçant ainsi sa position de leader dans The Forrester Wave™ : Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers, Q3 2020.

Sur la base de l’analyse de Forrester, Illumio est un leader parmi les fournisseurs à la fois dans la microsegmentation et le Zero Trust. Selon les rapports : 1. « Illumio est le choix idéal pour les organisations qui souhaitent une microsegmentation prévisible. » — The Forrester New Wave™ : Microsegmentation, Q1 2022 2. « Les entreprises à la recherche d’une solution en avance sur les exigences de l’avenir du travail et qui souhaitent une offre Zero Trust holistique devraient évaluer Illumio. » — The Forrester Wave™ : Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers, Q3 2020