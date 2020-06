IKOULA signe un partenariat channel avec Zimbra®

juin 2020 par Marc Jacob

IKOULA étend son offre de messagerie et de suite collaborative, en annonçant la signature d’un partenariat stratégique avec Zimbra®. Alliant open-source et fonctionnalités professionnelles, cette nouvelle offre déclinée en quatre packs dès 0.99 € par boîte email et par mois offrira aux entreprises une alternative économique et polyvalente à ce qui est actuellement disponible sur le marché.

Hébergés au sein des datacenters d’IKOULA, et fonctionnant aussi bien avec Windows, Mac ou Linux, les comptes de messagerie et suite collaborative Zimbra by IKOULA incluent un large catalogue de fonctionnalités, créées pour aider les entreprises à mieux appréhender leurs missions quotidiennes et à faciliter les échanges entre collaborateurs :

Centralisation des comptes en une seule et même interface de gestion

Listes de tâches pouvant être partagées entre plusieurs collaborateurs

Suite bureautique et documents synchronisés et partagés grâce à Zimbra Drive et Zimbra Docs !

Vidéo conférences, chat interne, partage d’écran et de fichiers disponibles via Zimbra Connect

Scalabilité, le nombre de comptes emails et la capacité de stockage pour chaque compte pouvant être facilement adapté selon les besoins de chaque entreprise