IKOULA référence les solutions ESET pour renforcer la protection des données des entreprises

septembre 2022 par Marc Jacob

Face à la recrudescence des cyber-attaques, toujours plus violentes et paralysantes, IKOULA – acteur français de référence sur le marché du IaaS (Infrastructure As A Service), des serveurs dédiés et de l’infogérance - s’associe à ESET – 1e éditeur européen de solutions de sécurité – pour proposer aux entreprises une solution professionnelle de protection des endpoints contre les ransomwares et menaces zero-day.