IKOULA lance CloudStack et XCP-ng

décembre 2021 par Marc Jacob

Pour la gestion de leur environnement cloud, IKOULA a opté pour la voie open-source, en combinant la puissance de CloudStack avec la simplicité de l’hyperviseur open-source XCP-ng. Cette combinaison a été soigneusement sélectionnée, afin de garantir à ses clients une évolution constante des produits et solutions, tout en conservant fiabilité et simplicité. En conséquence, IKOULA fait désormais partie des fournisseurs de services cloud les plus innovants en Europe, avec un vaste portefeuille de solutions. Ses nombreux clients utilisent son infrastructure orchestrée par CloudStack pour déployer des machines virtuelles orientées mémoire, stockage ou abritant des clusters Kubernetes.

Le marché du cloud et de l’hébergement est l’un des plus compétitifs de l’industrie technologique. Les entreprises doivent constamment innover et être créatives, afin d’offrir à leurs clients une qualité de service ainsi qu’un accompagnement exceptionnels, tout en proposant un prix le plus attractif et juste possible. Choisir une couche technologique open source fait donc partie des décisions stratégiques prises par IKOULA pour son activité. Cela élimine les éventuels blocages côté fournisseurs et garantit à l’entreprise le contrôle total de son infrastructure. La gestion simplifiée, la fiabilité et la scalabilité de cet orchestrateur en font également un avantage de choix.

Utiliser CloudStack et XCP-ng confère également un avantage financier, loin d’être négligeable sur un segment de marché tel que celui d’IKOULA. Selon leur équipe, l’exploitation de XCP-ng et CloudStack coûte bien moins cher que d’autres solutions. Ce choix aide également à réduire considérablement leur dépendance à l’égard de tiers pour maintenir leur environnement.

À ce stade, IKOULA gère un environnement CloudStack de plus de 100 hôtes répartis dans 8 zones différentes, avec plus de 6600 clients. L’hébergeur peut effectuer des mises à jour et des mises à niveau en direct du système sans aucune interruption de service pour les utilisateurs finaux. Parmi les fonctionnalités CloudStack les plus précieuses pour IKOULA figurent la multi-location de la solution, son évolutivité, ainsi que sa puissance permettant de gérer facilement des centaines d’hôtes et des milliers de machines virtuelles.