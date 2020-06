IKOULA choisit DELL Technologies et sa solution Vmware VxRail

juin 2020 par Marc Jacob

Partenaire de DELL Technologies depuis de nombreuses années, notamment pour l’élaboration de serveurs dédiés performants, IKOULA renforce son alliance avec la marque, et propose dès à présent la solution Vmware VxRail. Grâce à cette technologie, il est désormais possible de créer et opérer en ligne son propre datacenter VMWARE et déployer ses machines virtuelles sous VMWARE très facilement, au sein d’une interface centralisée et évolutive.