IFS et BearingPoint annoncent la création d’une coentreprise : Arcwide sera lancé en avril 2022

mars 2022 par Marc Jacob

BearingPoint et IFS annoncent la création d’une coentreprise appelée Arcwide. La nouvelle entreprise sera officiellement lancée en avril 2022. Arcwide élargit le partenariat bien établi entre BearingPoint et IFS tant sur l’innovation technologique que sur les services professionnels pour aider les entreprises à accélérer la création de valeur.

Arcwide proposera une gamme étendue de services autour d’IFS Cloud à ses clients en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni, et dans tous les secteurs. Dans le but de fournir une expérience unique à ses clients, depuis l’achat d’IFS Cloud jusqu’à l’identification et l’obtention de la valeur, Arcwide aidera ses clients à résoudre les défis auxquels ils sont confrontés. Les services de la nouvelle société comprendront le cadrage et le business case associé, la définition du périmètre du projet et l‘implémentation, les services technologiques pendant la phase de projet ainsi qu’en phase de run et les services liés à la transformation de l’entreprise, tels que la formation et la gestion du changement.

BearingPoint est un partenaire du service Platinium d’IFS et le lauréat 2021 du prix IFS Growth Partner of the Year ainsi que le lauréat 2020 du prix IFS Global Systems Integrator of the Year. Les deux entreprises ont également une forte base de clients commune et ont livré nombre de projets réussis générant une valeur significative au cours des cinq dernières années.

En plus de profiter du savoir-faire et de la portée mondiale des deux entreprises, les clients d’Arcwide bénéficieront d’une expertise sectorielle approfondie grâce aux personnes issues des deux organisations qui rejoindront l’entreprise. Leur objectif restera de dégager de la valeur grâce à l’adoption d’IFS Cloud - SM, FSM, ERP et EAM - et d’accélérer la création de valeur.