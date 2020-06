IDC positionne Splunk à la première place du rapport ITOM des parts de marché 2019

juin 2020 par Marc Jacob

Splunk Inc. a obtenu la première place du classement en termes de part de marché et de revenus dans le rapport Parts du marché des logiciels de gestion des opérations IT, 2019 élaboré par IDC.* C’est la deuxième année consécutive que Splunk est désigné leader du rapport annuel d’IDC, qui a évalué les offres informatiques de Splunk, parmi lesquelles Splunk IT Service Intelligence (ITSI), l’application Splunk pour les infrastructures, Splunk Cloud, SignalFx Infrastructure Monitoring et SignalFx Microservices APM. Téléchargez le rapport Parts de marché international des logiciels ITOM, 2019 sur le site web de Splunk.

Dans ce rapport, Splunk est à la première place du marché ITOM avec 13 % de parts de marché, devant des fournisseurs tels que Microsoft, IBM, Cisco, Broadcom et New Relic. Selon IDC, Splunk affiche une croissance robuste de 32,3 % par rapport à 2018, ce qui représente la plus grande augmentation de revenus commerciaux de tous les fournisseurs d’ITOM. IDC estime que le marché mondial de l’ITOM a augmenté de 16,4 % depuis 2018, et l’évalue à 11,5 milliards $.

Les solutions IT de Splunk donnent aux clients les moyens de passer d’une approche traditionnelle des Opérations IT à une approche moderne, et à transformer les données en action en produisant des résultats commerciaux tangibles. Pour plus d’informations sur les solutions IT de Splunk, rendez-vous sur le site web de Splunk.

*Rapport IDC sur les parts du marché mondial des logiciels de gestion des opérations IT, 2019 : une croissance robuste s’annonce après les perturbations du COVID-19, Tim Grieser et Stephen Elliot, Juin 2020.