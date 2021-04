IDC désigne Citrix comme l’un des leaders de la gestion unifiée des terminaux

avril 2021 par Marc Jacob

Conçu pour évaluer le marché des solutions UEM, le rapport a évalué 18 fournisseurs de manière holistique, en tenant compte du plus large éventail de scénarios de déploiement et d’exigences. Citrix a été identifié comme leader pour l’importance qu’il accorde à la gestion et à la sécurité de l’ensemble de l’espace de travail et pour l’optimisation du provisionnement, de la surveillance et de la gestion des périphériques dans le cadre de la plateforme Citrix Workspace.

Citrix Workspace fournit un accès cohérent, sécurisé et fiable à toutes les ressources dont les collaborateurs ont besoin pour travailler efficacement. Partie intégrante de Citrix Workspace, Citrix Endpoint Management permet aux entreprises d’adopter une approche centrée sur le cloud pour sécuriser et gérer les périphériques afin de protéger les informations professionnelles sensibles.

Parmi les points forts spécifiques de Citrix Endpoint Management cités :

• Des capacités d’analyse de la sécurité

• Des fonctions de gestion des périphériques, y compris le blocage ou l’effacement des terminaux non conformes (mobiles et PC).

• Fonctions MAM et technologie de conteneurs d’applications

• Prise en charge d’une gamme de scénarios " IoT de l’espace de travail "

• Intégration et interopérabilité avec d’autres produits UEM et de gestion des appareils concurrents.