IBM souhaite intégrer les solutions de Keysight au Cloud Pak d’IBM

septembre 2022 par Marc Jacob

Keysight Technologies, Inc. a signé un protocole d’accord avec IBM, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de cloud hybride, d’intelligence artificielle (IA) et de services aux entreprises, afin de poursuivre l’accélération des déploiements de réseaux d’accès radio (RAN) ouverts en Europe.

IBM entend utiliser les solutions Keysight Open Radio Architect (KORA) dans son centre d’excellence Open RAN (CoE), créé en 2021, afin d’aider les opérateurs mobiles à innover et à répondre aux normes définies par l’O-RAN ALLIANCE. IBM a l’intention d’intégrer les outils de test, de mesure et d’émulation Open RAN centrés sur le logiciel de Keysight avec le Cloud Pak for Network Automation d’IBM. Il s’agit d’une plateforme de cloud telco alimentée par l’IA qui permet l’automatisation des opérations réseau.

Basé à Madrid, en Espagne, le CoE d’IBM permet aux fournisseurs de services de communication (FSC) de déployer des solutions IBM dans leurs environnements de laboratoire ou leurs réseaux en direct pour prendre en charge des applications privées et industrielles. Le CoE d’IBM vise à faire progresser la transformation numérique dans le secteur des télécoms. Pour cela il bénéficie du soutien d’IBM Consulting.

Les solutions Open RAN de Keysight aideront IBM à faire la démonstration des solutions O-RAN aux FSC désireux de conclure des partenariats. Grâce à ces solutions Open RAN, les fournisseurs pourront vérifier la conformité, l’interopérabilité, les performances et la sécurité, en vue du déploiement d’équipements RAN totalement interopérables. Le CoE d’IBM prévoit d’utiliser le simulateur d’unité radio de Keysight, RuSIM, pour valider les unités distribuées O-RAN (O-DU) ; CoreSIM, pour vérifier les performances des équipements Open RAN et Nemo Wireless Network Solutions pour optimiser et surveiller les réseaux sans fil.

Keysight fournit des solutions de test de système de bout en bout à un écosystème Open RAN composé de plus de 300 opérateurs mobiles, fournisseurs et instituts de recherche. Keysight apporte une expertise technique approfondie en matière d’interfaces de transport fronthaul, d’optimisation de la consommation d’énergie et de sécurité des réseaux, afin de favoriser la maturité des spécifications O-RAN qui accéléreront l’adoption des architectures Open RAN.