IBM propose une nouvelle baiede stockage : IBM FlashSystem 5200

février 2021 par Marc Jacob

IBM annonce de nouveaux systèmes de stockage flash d’entrée de gamme à haut débit, ainsi que des mises à jour concernant le Cloud hybride et les conteneurs, pour aider à rendre le stockage de classe entreprise accessible aux entreprises de toutes tailles et de tous besoins.

Selon IDC[1], le besoin d’un stockage de grande capacité et d’un bon rapport coût-efficacité est en augmentation car la création de données à l’échelle mondiale devrait atteindre 143 zettaoctets d’ici 2024. Ce besoin est amplifié par l’accélération des transformations numériques provoquée par la pandémie. Une étude récente de l’Institute for Business Value d’IBM, la COVID-19 et l’avenir des entreprises, par exemple, a révélé que 59 % des entreprises interrogées ont accéléré leurs plans de transformation numérique en raison de la pandémie.

La nouvelle baie FlashSystem 5200 est l’un des systèmes de stockage d’IBM les plus puissants pour sa taille et est conçue pour fournir des capacités de stockage de classe entreprise aux organisations de toute taille. Et bien que ses performances et sa capacité soient supérieures à celles de la précédente, la FlashSystem 5100, la nouvelle baie 5200 a un prix de départ qui est en moyenne 20 % moins cher (selon la configuration). Parmi les autres caractéristiques clés, citons :

• Le Cloud hybride et les conteneurs : L’IBM FlashSystem 5200, comme l’ensemble de la gamme de stockage Flash d’IBM, prend en charge Red Hat OpenShift, Container Storage Interface (CSI) pour Kubernetes, l’automatisation avec Ansible et Kubernetes, ainsi que les environnements VMWare et bare metal.

• Les capacités d’entreprise : Le système est également fourni avec IBM Storage Insights, qui peut donner aux utilisateurs une visibilité sur les environnements de stockage complexes pour les aider à prendre des décisions éclairées, et IBM Spectrum Virtualize, qui permet aux utilisateurs de consolider et de gérer le stockage comme s’il s’agissait d’un seul pool, conçu pour améliorer les performances et réduire les frais d’exploitation. Sont également incluses des fonctions de résilience des données telles qu’IBM HyperSwap, qui prend en charge le basculement automatique en cas d’incident sur le site.

• La capacité : La baie FlashSystem 5200 commence avec une capacité de données de 38 To et peut évoluer jusqu’à fournir 1,7 Po[2] dans un format compact de 1U pour les environnements à espace réduit, soit l’équivalent de près de 1 000 milliards de pages de texte imprimé.

• La vitesse : Bien que la baie FlashSystem 5200 soit deux fois plus petite que les systèmes de stockage traditionnels, elle offre 66 % d’entrées/sorties maximales de plus que la précédente et 40 %[3] de débit de données en plus à 21 Go/s. Elle est conçue pour aider les clients à économiser à la fois sur les dépenses d’investissement et d’exploitation.

IBM a annoncé deux autres modèles de la série FlashSystem qui sont conçus pour offrir des performances améliorées : les FlashSystem 5015 et 5035, tous deux des systèmes 2U, conçus pour les organisations dont les exigences en matière de performances et de croissance sont moins élevées, mais qui disposent des mêmes fonctions d’IBM Spectrum Virtualize et IBM Storage Insights.

IBM a également annoncé son intention de continuer à faire progresser les capacités de Cloud hybride dans son portefeuille de stockage.

Lorsqu’il sera disponible en mars, la compagnie ajoutera la prise en charge d’IBM Cloud Satellite au portefeuille FlashSystem, IBM SAN Volume Controller, IBM Elastic Storage System et IBM Spectrum Scale. IBM Cloud Satellite est conçu pour permettre aux entreprises de concevoir, de déployer et de gérer des services Cloud n’importe où - dans n’importe quel Cloud public, sur site et « at the edge » (à la périphérie) - avec rapidité et simplicité. IBM Cloud Satellite sera fourni as-a-service à partir d’une interface unique, sera géré via IBM public Cloud et est actuellement en version bêta.

IBM a également annoncé son intention de mettre à jour IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud, un logiciel qui permet aux clients de répliquer ou de migrer des données à partir de systèmes de stockage hétérogènes entre des environnements sur site et les Clouds publics IBM Cloud ou Amazon Web Services. IBM prévoit d’étendre les mêmes fonctionnalités à Microsoft Azure en commençant avec un programme bêta au troisième trimestre 2021.