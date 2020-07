IBM nomme Marta Martínez en tant que nouvelle Directrice Générale pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique

Marta Martínez devient la première femme à diriger les activités de l’entreprise dans la région. Elle prendra la responsabilité des opérations et de la croissance de l’entreprise, de la satisfaction des clients ainsi que de l’engagement envers les employés dans une région à forte diversité culturelle comprenant plus de 100 pays.

Marta Martínez est une dirigeante expérimentée des affaires et des technologies, avec plus de 30 ans d’expérience dans la transformation des entreprises et la gestion du changement culturel. Elle a dirigé avec succès IBM Espagne, Israël, Grèce et Portugal depuis 2013, positionnant l’entreprise comme le premier acteur du secteur informatique en Espagne, en Grèce et au Portugal, tout en établissant une culture de collaboration, d’intégration et de haute performance.

Au cours de ses 17 années au sein d’IBM, Marta Martínez a occupé plusieurs postes de direction au niveau local, régional et mondial, notamment celui de Vice President of Infrastructure Technology Services aux États-Unis entre 2008 et 2010.

En 2019, Marta Martínez a été reconnue parmi les dix premières femmes d’affaires en Espagne par le Corporate Reputation Business Monitor Merco, et en 2014 comme la meilleure PDG espagnole par la Fédération espagnole des femmes cadres, dirigeantes, professionnelles et entrepreneurs (Fedepe). En tant que défenderesse des STEM, elle soutient activement un certain nombre d’initiatives pour l’éducation pour les jeunes femmes, notamment la mise en œuvre, en 2018, d’un programme pionnier sur l’IA pour les lycéens espagnols. Elle collabore également de façon continue avec des institutions publiques et privées de premier plan telles que le ministère espagnol des sciences, la Fundación CYD ou encore AmCham Spain.

Marta Martínez est titulaire d’un diplôme en sciences mathématiques de l’université Complutense de Madrid. Elle est conseillère indépendante d’Acerinox, l’un des plus grands producteurs d’acier au monde. Marta Martínez est espagnole et vit à Madrid. Elle est mariée et a trois enfants.