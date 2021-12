IBM lance un nouveau centre IBM Z et Cloud

décembre 2021 par Marc Jacob

IBM dévoile le centre de modernisation IBM Z et Cloud (IBM Z and Cloud Modernization Center), une porte d’entrée numérique vers une vaste gamme d’outils, de formations, de ressources et de partenaires de l’écosystème pour aider les clients IBM Z à accélérer la modernisation de leurs applications, données et processus dans une architecture Cloud hybride ouverte.

Dans l’étude de l’IBM Institute for Business Value intitulée « La modernisation des applications sur le Mainframe », 71 % des dirigeants déclarent que les applications basées sur les mainframes sont au cœur de leur stratégie d’entreprise. Quatre personnes interrogées sur cinq déclarent que leur organisation doit se transformer rapidement pour faire face à la concurrence, ce qui inclut la modernisation des applications s’exécutant sur mainframe et l’adoption d’une approche plus ouverte. Le rapport confirme que les dirigeants considèrent que la modernisation des applications basées sur les mainframes - et leur connexion avec de nouvelles applications via un environnement Cloud hybride - est cruciale pour mener une stratégie holistique de transformation numérique à travers le mainframe et le Cloud. Ils sont intimement liés pour offrir une agilité et une capacité de pointe à l’échelle de l’entreprise. Ensemble, ils contribuent à sécuriser les opérations, à réduire la latence et à amener les processus existants à des niveaux plus élevés d’agilité commerciale.

Selon une étude récente de l’IBM Institute for Business Value, intitulée « L’avantage de la plateforme Cloud hybride », la valeur dérivée d’une technologie et d’un modèle d’exploitation de plateforme entièrement hybride et multicloud à grande échelle est 2,5 fois supérieure à la valeur dérivée d’une approche basée sur une seule plateforme et un seul fournisseur de Cloud. En outre, une transformation Cloud hybride IBM intégrant l’IBM Z (Mainframe) peut multiplier par 5 la valeur d’une approche uniquement basée sur le Cloud public. Un livre blanc de Hurwitz and Associates sponsorisé par IBM confirme que cette valeur supplémentaire provient de : l’accélération de l’activité, la productivité des développeurs, la rentabilité de l’infrastructure, la réglementation, la conformité et la sécurité ainsi que la flexibilité du déploiement .

Aujourd’hui, de nombreux clients IBM Z utilisent une infrastructure moderne. Toutefois, pour tirer pleinement parti des avantages du Cloud hybride, les entreprises doivent continuer à moderniser leurs applications et leurs données. Avec le centre de modernisation IBM Z et Cloud, les clients peuvent obtenir des informations sur la gestion de leur parc informatique actuel, tout en se concentrant sur la conception et l’exécution d’une stratégie pour leurs applications et données principales exécutées sur l’IBM Z afin de se préparer au Cloud hybride. S’appuyant sur des décennies d’expérience au sein d’IBM Consulting et des partenaires principaux de l’écosystème d’IBM, cette stratégie comprend une évaluation détaillée des objectifs informatiques et métiers du client, la modernisation des applications et des données existantes pour les étendre au Cloud, que ce soit le Cloud d‘IBM ou celui d’« hyperscalers » tiers, ainsi que le développement de nouvelles applications « Cloud natives » et leur intégration avec les applications et les données déjà présentes sur l’IBM Z.

Dans le cadre du centre de modernisation IBM Z et Cloud, les clients peuvent accéder à un parcours numérique présentant des ressources et des conseils complets pour les experts métier, les responsables informatiques et les développeurs. Les principales zones du centre sont les suivantes :

• L’expertise d’IBM spécifique à un domaine, comprenant les actifs, l’expertise et les méthodologies d’IBM Consulting, la co-création avec les clients via les méthodologies, les démonstrations, les essais, les produits minimum viables (MVPs), les ateliers et autres services ponctuels d’IBM Consulting conçus pour aider à accélérer le parcours de transformation numérique. Les accélérateurs comprennent le Garage IBM Consulting, des architectures et des modèles de référence, des exemples de parcours de modernisation et d’autres solutions techniques.

• Un écosystème stratégique de partenaires mondiaux de premier plan en matière de services et de technologies, notamment :

o Des services : des intégrateurs avec des offres et des compétences incluant la modernisation sur la plateforme IBM Z (Mainframe). Parmi les partenaires actuels figurent Capgemini et Deloitte Consulting LLP, et d’autres devraient être annoncés dans les prochains mois.

o Des partenaires technologiques : Fournisseurs de logiciels et partenaires de services managés, notamment : Episode Six ; Fiorano Software ; Fujitsu Limited, Software Business Unit ; HEXANIKA ; Illumio ; Luxoft, a DXC Technology Company ; MuleSoft ; Pennant Technologies ; Software AG ; Suntec Business Solutions ; et Zafin.

• Des ressources supplémentaires telles que des liens vers un centre d’apprentissage pour permettre aux architectes et aux développeurs de se familiariser avec les techniques de modernisation des applications, un centre de référence avec des cas d’usages clients, des articles d’analystes et d’autres documents conçus pour aider à éduquer et à outiller.

Des plus grandes institutions financières et bancaires du monde, aux détaillants, en passant par les compagnies aériennes et d’autres secteurs, 67 des 100 premières entreprises du classement Fortune font confiance à l’IBM Z aujourd’hui. Bon nombre de ces entreprises et des centaines d’autres se modernisent sur et grâce à l’IBM Z en tant que partie intégrante de leurs stratégies de Cloud hybride.