IBM lance des offres de stockage flash de nouvelle génération

février 2022 par Marc Jacob

IBM a dévoilé IBM FlashSystem Cyber Vault pour aider les entreprises à mieux détecter les ransomware et autres cyberattaques et à s’en remettre rapidement. La compagnie a également annoncé de nouveaux modèles de stockage FlashSystem, basés sur IBM Spectrum Virtualize pour fournir un environnement d’exploitation unique et cohérent, qui sont conçus pour augmenter la cyber-résilience et la performance des applications dans un environnement Cloud hybride.

Selon l’étude IBM Cyber Resilient Organization, 46 % des personnes interrogées ont déclaré avoir subi une attaque par ransomware au cours des deux dernières années[1]. Alors que les cyberattaques ne cessent de croître et que le temps moyen de récupération dure des jours, voire des semaines[2], les risques commerciaux et de réputation sont sans précédent. Même lorsque des tactiques de prévention et de détection sont en place, les organisations doivent également être prêtes à reprendre rapidement leurs activités afin de minimiser les pertes commerciales et les autres coûts.

Répondre à l’impératif de cyber-résilience

Dans le cadre d’une suite complète de solutions de résilience des données, IBM a dévoilé aujourd’hui FlashSystem Cyber Vault, conçu pour rationaliser toutes les phases de récupération en cas de cyberattaque et réduire le temps de récupération global[3]. En surveillant activement les données en temps réel, FlashSystem Cyber Vault est conçu pour accélérer la récupération en cas de ransomwares sur la base de points de restauration validés, ce qui permet aux entreprises de récupérer plus rapidement une copie propre de leurs données.

Face aux défis actuels en matière de sécurité, les organisations optent pour une approche globale de la cyber-résilience, en mettant en œuvre des solutions qui permettent à la fois de prévenir les cyberattaques et de s’en remettre. La solution IBM FlashSystem Cyber Vault complète la solution IBM Safeguarded Copy pour les baies IBM FlashSystem. FlashSystem Cyber Vault analyse automatiquement les copies créées régulièrement par Safeguarded Copy à la recherche de signes de corruption des données introduits par un logiciel malveillant ou un ransomware. Cette analyse a deux objectifs. Elle peut aider à identifier rapidement une attaque classique de ransomware une fois qu’elle a commencé. Elle est également conçue pour aider à identifier les copies de données qui n’ont pas été affectées par une attaque. Armés de ces informations, les clients sont en mesure d’identifier plus rapidement qu’une attaque est en cours et d’identifier et de récupérer une copie propre de leurs données plus rapidement.

Le stockage IBM FlashSystem, ultra-performant, s’attaque au très haut de gamme et accélère l’usage du Cloud hybride

IBM FlashSystem offre des performances et une capacité évolutives (1PBe par unité de rack) répondant aux exigences de performance des workloads critiques et opérationnelles sans compromettre leurs objectifs d’efficacité. Conçu sur une architecture unique avec un environnement d’exploitation commun, IBM FlashSystem offre aux clients une plateforme de stockage Cloud hybride, de l’informatique en périphérie au centre de données et au(x) Cloud(s).

Répondre aux exigences de performance des workloads sensibles au facteur temps : Grâce au double contrôleur multicœur et à l’architecture de stockage informatique du portefeuille IBM FlashSystem, IBM repousse les limites du débit et de la latence, tout en offrant une résilience répondant aux exigences des entreprises pour les workloads critiques et opérationnelles.

• Alléger les contraintes de ressources des datacenters grâce à la consolidation des workloads : Conçu pour les entreprises en pleine croissance qui ont besoin d’une capacité et d’une résilience maximales, le FlashSystem 9500 offre deux fois plus que le maximum des performances[4], de la connectivité, des lecteurs flash NVMe et de la capacité du FlashSystem 9200 et jusqu’à 50 % de cache en plus (3 To). Il prend en charge une capacité effective maximale de 4,5 Po par baie de contrôle[5],[6].

• Migrer vers le Cloud hybride avec confiance : en s’appuyant sur Spectrum Virtualize et Spectrum Virtualize for Public Cloud d’IBM, les clients bénéficient de l’environnement d’exploitation de stockage commun d’IBM qui fournit un ensemble cohérent de services de données et de capacités opérationnelles avec des modèles de consommation de type Cloud à la périphérie du datacenter, en son centre et dans les plateformes de Cloud public. En outre, les clients peuvent réutiliser le stockage traditionnel et hérité d’autres fournisseurs, virtualisé derrière le SAN Volume Controller d’IBM pour étendre les mêmes données et services opérationnels aux investissements informatiques existants.

• Maintenir un datacenter efficace : les entreprises sont aujourd’hui confrontées à la pression d’automatiser autant que possible pour aider à accroître l’efficacité. L’environnement d’exploitation unique sur lequel reposent les modèles de stockage IBM FlashSystem avancés, IBM Spectrum Virtualize, peut simplifier et automatiser la gestion des données.

Un support technique simple et standardisé

IBM Storage Expert Care offre des services supplémentaires optimisés et flexibles pour la maintenance d’IBM FlashSystem. Les clients n’ont qu’à choisir entre le support de niveau Basic, Advanced ou Premium sur l’IBM FlashSystem 7300 ou 9500 au moment de la vente, ce qui aide à réduire la menace de pannes et optimise l’infrastructure informatique tout en permettant au personnel informatique de se concentrer sur leurs objectifs essentiels.