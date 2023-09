IBM étend son centre de sécurité et de conformité Cloud

septembre 2023 par Marc Jacob

IBM annonce l’expansion de l’IBM Cloud Security and Compliance Center (Centre de sécurité et de conformité IBM Cloud), une suite de solutions Cloud modernisées de sécurité et de conformité conçues pour aider les entreprises à atténuer les risques et à protéger les données dans leurs environnements et applications hybrides et multicloud. Alors que les clients cherchent des moyens de faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur la chaîne d’approvisionnement et de gérer les réglementations mondiales en constante évolution, la suite de solutions les aide à répondre à leurs besoins en matière de résilience, de performance, de sécurité et de conformité, tout en les aidant à minimiser leurs coûts d’exploitation.

Une étude d’IBM a révélé que plus de 77 % des chefs d’entreprise mondiaux ont adopté une approche de Cloud hybride, mais plus de la moitié des personnes interrogées sont toujours préoccupées par la sécurité et estiment que la conformité dans le Cloud est trop difficile à maintenir. Pour aider les clients à surmonter ces défis, la prochaine évolution de l’IBM Cloud Security and Compliance Center vise à aider les clients à surveiller et à gérer en permanence leur sécurité et leur conformité à partir d’un tableau de bord central dans leurs environnements de Cloud hybride et public – et pas seulement dans IBM Cloud. Avec le nouvel ajout d’IBM Cloud Security and Compliance Center Data Security Broker, développé en collaboration avec Baffle, Inc, les fonctionnalités de la suite de solutions s’étendent au-delà de la gestion de la conformité et de la protection des environnements pour inclure la sécurité au niveau des applications.

« Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent une approche hybride et multicloud pour gérer des applications de toutes sortes à travers le SaaS, le PaaS, le IaaS et sur site, des technologies automatisées et gérées de manière centralisée, capables de mettre en œuvre des capacités de sécurité et de conformité à l’échelle, sont nécessaires. L’IBM Security and Compliance Center répond à ce besoin de protection holistique - qui est particulièrement critique pour les organisations dans les secteurs hautement réglementés qui gèrent des données sensibles, tels que les services financiers - indépendamment de l’application dans laquelle les données peuvent résider », a déclaré Frank Dickson, VP of Security & Trust chez IDC. « IBM Cloud Security and Compliance Center Data Security Broker permettra une protection des données plus évolutive, renforçant ainsi l’engagement d’IBM à développer des technologies qui permettent de mieux répondre aux attentes des clients. »

La nouvelle solution IBM Cloud Security and Compliance Center Data Security Broker fournit une couche transparente de chiffrement des données avec une technologie de chiffrement et d’anonymisation préservant le format, pour protéger les données sensibles utilisées dans les applications d’entreprise et d’IA.

« IBM Cloud Security and Compliance Center Data Security Broker est le fruit d’une année d’efforts visant à produire une solution de protection des données rationalisée pour les clients d’IBM. Les entreprises souhaitent opérer avec davantage d’agilité et d’évolutivité pour réduire les complexités du modèle de responsabilité partagée avec un fournisseur de Cloud », a déclaré Ameesh Divatia, CEO de Baffle, Inc. « En combinant la puissante plateforme IBM Cloud et l’approche unique de Baffle en matière de sécurité centrée sur les données, les entreprises peuvent protéger en toute confiance leurs données hautement sensibles et précieuses lorsqu’elles entrent dans le Cloud et sont partagées à travers le processus d’analyse. »

En plus d’IBM Cloud Security and Compliance Center Data Security Broker, la suite IBM Cloud Security and Compliance Center étendue comprendra plusieurs nouvelles fonctionnalités pour aider les clients, en particulier ceux des secteurs réglementés, à répondre aux exigences de l’industrie en matière de sécurité, de conformité et de résidence des données :

• Amélioration de la gestion de la posture du Cloud (CSPM), de la protection des applications (CWPP) et de la gestion des droits d’infrastructure (CIEM) pour aider à protéger les environnements et applications hybrides et multiclouds. Les capacités de protection des applications sont conçues pour donner la priorité à la gestion des vulnérabilités afin de permettre une identification et une correction rapides des vulnérabilités critiques. Cela inclut la détection des menaces liées aux conteneurs, basée sur Falco open-source, qui utilise le machine learning avancé et l’analyse comportementale pour aider à identifier et à bloquer les menaces en temps quasi réel.

• Une technologie d’automatisation intelligente avec des architectures déployables, qui a le potentiel d’accélérer l’adoption d’un Cloud sécurisé, sans exiger des développeurs qu’ils possèdent des connaissances approfondies en matière de conformité, ni qu’ils s’engagent dans des opérations complexes de détection et d’atténuation post-déploiement.

• Visibilité de la situation des risques liés aux tiers et aux quatrième parties par le biais d’intégrations à des solutions de gestion des risques. Ce type de visibilité peut aider les organisations à examiner leurs propres risques ainsi que les menaces qui pèsent sur leur chaîne d’approvisionnement afin de répondre à leurs exigences essentielles en matière de sécurité et de conformité.

• Des capacités de conformité étendues seront disponibles au 4ème trimestre 2023 et comprendront l’automatisation de la mise en œuvre et de la gestion des contrôles de conformité ainsi que la collecte centralisée des données pour aider les clients à prendre en charge les nouvelles normes de conformité réglementaire.

L’extension de l’IBM Cloud Security and Compliance Center renforce la mission d’IBM consistant à aider les clients à protéger leurs applications dans des environnements hybrides et multicloud, ainsi que les données sensibles qui s’y trouvent. L’IBM Cloud Security and Compliance Center est disponible sur le marché et comprend des intégrations supplémentaires de partenaires.