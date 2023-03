IBM et Cohesity annoncent une nouvelle collaboration pour la sécurité et la résilience des données

mars 2023 par Marc Jacob

IBM et Cohesity annoncent une nouvelle collaboration visant à répondre aux besoins critiques des entreprises qui cherchent à renforcer la sécurité et la résilience de leurs données en environnements cloud hybrides. En unissant leurs capacités de protection, de cyber-résilience et de gestion des données, IBM lance sa nouvelle solution, IBM Storage Defender, incluant de façon intégrante les fonctionnalités de protection des données de Cohesity. IBM Storage Defender est pensé pour tirer profit des capacités d’intelligence artificielle (IA) et de la surveillance des plateformes de stockage par le biais d’un écran unique pour assurer la protection des données des entreprises contre les rançongiciels, les erreurs ou la malveillance. En outre, elle se pare de plusieurs fonctionnalités dont un coffre-fort cyber et des « clean rooms » qui sont dotées d’une capacité de récupération automatique permettant dorénavant aux entreprises de restaurer leurs données les plus critiques en quelques heures seulement.

Le dernier rapport Coût d’une Violation de Données en 2022 publié par IBM Security, révèle l’ampleur de l’impact sans précédent des violations de données pour les entreprises, affichant un coût moyen record de 4,35 millions de dollars, soit une augmentation de près de 13 % depuis 2020. Le rapport indique également que, parmi les organisations étudiées, les environnements cloud hybrides sont les plus touchés (45 %). En revanche, les entreprises ayant adopté ce modèle ont enregistré des pertes plus faibles, en moyenne 3,8 millions de dollars, par rapport aux entreprises ayant un modèle de cloud uniquement public ou privé, avec un coût moyen respectif de 5,02 et 4,2 millions de dollars.

L’architecture d’IBM Storage Defender est conçue pour permettre aux clients de retrouver rapidement la dernière copie de leurs données. Il s’agit de la première offre d’IBM combinant plusieurs solutions mères et tierces, pour unifier la gestion des sauvegardes et la reproduction primaire et secondaire des données. En exploitant le potentiel des capacités de stockage avancées d’IBM Storage FlashSystem Safeguarded Copy pour un air gap logique, les entreprises peuvent récupérer rapidement leurs données les plus essentielles en cas d’attaque, et ce en à peine quelques heures. Première intégration de ce type dans l’écosystème, Cohesity apporte une protection de classe internationale aux machines virtuelles gérées dans le cloud hybride. Le cluster sur site de Cohesity géré avec un plan de contrôle basé sur le cloud prend en charge une stratégie multifournisseur optimisée pour la récupération des données afin d’améliorer la continuité des activités. Précurseur dans cet écosystème, Cohesity apporte une haute qualité de protection aux dispositifs virtuels gérés dans le cloud hybride. Le cluster on-premise de Cohesity, dont la gestion s’appuie sur un plan de contrôle dans le cloud, prend en charge une stratégie multifournisseurs pensée pour assurer la récupération des données et ainsi améliorer la continuité des activités.

IBM Storage Defender comprendra :

IBM Storage Protect (anciennement IBM Spectrum Protect) : une résilience complète des données pour les serveurs physiques de fichiers, les environnements virtuels et un large éventail d’applications (y compris les workloards en SaaS). Les entreprises pourront ainsi accroitre leur capacité de gestion jusqu’à gérer des milliards d’objets par serveur.

IBM Storage FlashSystem : une plateforme de stockage hybride, all-flash et cyber-résiliente pour les workloads de performance et grande capacité.

IBM Storage Fusion : stockage natif en conteneur et orchestration des données pour Red Hat OpenShift pour les applications modernes et de nouvelle génération.

Cohesity DataProtect : une protection complète des environnements traditionnels ou plus modernes sur une plateforme multi-cloud. Cohesity DataProtect est conçu pour que les clients puissent restaurer instantanément et progressivement leurs données dans tous les environnements atteints. Ils peuvent ainsi stocker des copies de leurs données à plusieurs endroits, sur des serveurs sur site, hors-site ou dans le cloud, garantissant la disponibilité permanente d’une copie actualisée et précise en cas d’attaques ou de sinistre, qu’elle qu’en soit l’origine.

En intégrant Cohesity à IBM Storage Defender, les clients d’IBM bénéficient d’une nouvelle architecture moderne conçue de manière évolutive et sécurisée, ainsi qu’une offre de coffre-fort cyber en SaaS. Par ailleurs, IBM Storage Defender permettra aux entreprises de tirer parti des produits IBM existants tout en simplifiant considérablement les opérations et en réduisant leurs dépenses d’exploitation.

Les données sont devenues une ressource primordiale pour les entreprises et peuvent constituer un avantage concurrentiel important, en faisant nécessairement une cible de choix pour des cyberattaques ciblées ou à grande échelle. IBM et Cohesity centralisent la gestion des données grâce à une approche zero-trust simplifiée et l’intégration de l’IA pour faciliter la prise de décision.

IBM Storage Defender devrait être disponible dans le courant du deuxième semestre de 2023, avec dans un premier temps IBM Storage Protect et Cohesity DataProtect. La solution sera distribuée et supportée par IBM ainsi que par ses partenaires commerciaux autorisés.