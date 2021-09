IBM et Airspan Networks prévoient de travailler à l’accélération de l’adoption de l’Open RAN pour la 5G en Europe

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

IBM et Airspan Networks Inc. annoncent leur intention de collaborer sur le lancement d’un banc d’essai Open RAN compatible avec la 5G dans le Centre IBM Watson IoT basé à Munich, en Allemagne, et dans le Global Industry Solution Center (GISC) d’IBM basé à Nice, en France, pour présenter le contrôle à longue distance de l’informatique de périphérie compatible avec la 5G.

L’objectif du développement de ce banc d’essai est d’aider les clients à travers l’Europe à innover et à développer des solutions multi-fournisseurs conçues pour répondre aux différentes exigences des clients en matière de cas d’usage, sur la base de standards ouverts et interopérables, tout en optimisant les performances. IBM Global Business Services et Airspan prévoient de travailler ensemble pour accélérer l’adoption de la technologie Open RAN et de son écosystème intégrant les principaux services mondiaux d’orchestration de Cloud hybride et d’IA d’IBM.

Le banc d’essai Open RAN est destiné à faire progresser le développement de solutions logicielles et matérielles Open RAN, ainsi que les tests d’interopérabilité de bout en bout avec les réseaux 5G privés en mode « standalone ». Les deux sociétés prévoient d’offrir à leurs partenaires et clients la possibilité de collaborer, d’intégrer et de tester des fonctionnalités pour les réseaux de campus de nouvelle génération.

Dans le cadre de la collaboration envisagée, Airspan Networks fournit son unité radio pour les usages en intérieur, Open RAN AirVelocity 2700, et ses logiciels OpenRANGE virtualisés d’unité centralisée Open RAN (vCU) et d’unité distribuée (vDU) pour aider les clients à tester et valider les solutions de réseau privé 5G à l’aide d’Open RAN. IBM devrait fournir ses services d’intégration technologique Global Business Services, ainsi qu’IBM Cloud Pak for Network Automation et IBM Cloud Pak for Watson AIOps, pour permettre aux clients de gérer et d’orchestrer plus efficacement la mise en œuvre et les applications du Cloud à la périphérie (edge Cloud). En outre, l’équipe IBM Global Business Services prévoit de mettre en œuvre une application d’inspection visuelle pour les clients afin d’étendre davantage les cas d’usage Edge Computing 5G et Industrie 4.0 sur Open RAN.

En février 2021, IBM a annoncé la création du Centre d’excellence Open RAN en Espagne pour accélérer la progression de l’Open RAN et des technologies basées sur des standards en Europe. En mai 2021, Airspan a annoncé l’ouverture d’un laboratoire d’innovation 5G au Royaume-Uni en tant que vitrine et site de démonstration pour les partenaires, les clients et les institutions gouvernementales, afin de se concentrer sur le développement du logiciel Open RAN, des équipements mmWave intérieurs et extérieurs 5G sous 6 GHz, et les cas d’usage de réseaux privés.

IBM Global Business Services et Airspan travaillent à la conclusion d’accords définitifs détaillant des plans communs pour accélérer l’adoption de la technologie Open RAN et de son écosystème intégrant les principaux services mondiaux d’orchestration de Cloud hybride et d’IA d’IBM.