IBM Storage élabore votre transition vers l’Intelligence Artificielle

juillet 2020 par Eric Herzog, IBM

La connaissance de vos propres données peut donner à votre entreprise un avantage concurrentiel évident[1]. Pourtant, selon une enquête menée par Forrester auprès de décideurs mondiaux dans les domaines de l’IT, des données et des métiers, plus de la moitié des personnes interrogées ont admis qu’elles ne savaient tout simplement pas quels étaient leurs besoins en matière de données pour l’Intelligence Artificielle (IA)[2]. Si les chefs d’entreprise ne comprennent pas pleinement leurs besoins en matière de données, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils comprennent leurs besoins en matière d’infrastructure.

Mike Leone, Senior Analyst au sein de l’Enterprise Strategy Group couvrant les plateformes de données, l’analytics et l’IA, a déclaré : "L’intelligence artificielle est sur le point de révolutionner le business dans le monde entier. Bien qu’il soit facile de se perdre dans les cas d’usage où l’IA est appliquée aujourd’hui, tout commence par une infrastructure de base qui peut satisfaire à la longue liste des exigences de l’IA...".

Il n’y a pas d’IA sans architecture de l’information (AI). Mais comment les organisations peuvent-elles transformer leurs ambitions en matière de donnés d’IA en résultats commerciaux ? IBM montre la voie à suivre pour exploiter la puissance de l’IA, la "transition vers l’IA". Cette dernière commence par l’accélération de la capacité à collecter et à organiser les données, l’acquisition de connaissances plus approfondies en exploitant l’analyse des données basée sur l’IA, puis l’infusion de ces capacités et connaissances dans l’ensemble de l’entreprise.

Les annonces d’IBM Storage d’aujourd’hui visent à permettre aux entreprises de tous types et de toutes tailles de construire des solutions simples, performantes et rentables, optimisées pour l’IA, qui peuvent potentiellement accroître leur capacité à tirer des données de meilleures informations, une plus grande valeur et un avantage concurrentiel.

Tout d’abord, le nouveau système IBM Elastic Storage (ESS) 5000 (disponibilité générale : 7 août 2020), basé sur IBM Spectrum Scale, un leader du marché. L’ESS 5000 est conçu pour des data lakes avec une performance de 55 Go/s dans un seul nœud de 8 disques, extensible à des configurations de yottaoctets. L’ESS 5000 est idéal pour la collecte de données et la capacité de stockage à long terme. L’IBM ESS 3000 - introduit en octobre 2019 - et également basé sur IBM Spectrum Scale, est un building block de 2u avec des performances de 40 Go/s conçu pour relever le défi de l’analyse de grandes quantités de données. Les deux systèmes sont optimisés pour les différentes étapes de votre transition vers l’IA.

"Le nouvel IBM ESS 5000 est conçu pour apporter des performances de pointe sur le marché en utilisant les derniers processeurs POWER9 d’IBM. Avec des capacités accrues de disques et de tiroirs, ainsi que la puissance d’IBM Spectrum Scale, CSI est heureux de le recommander à nos clients qui cherchent une solution de système de fichier évolutif pour des data lakes efficaces" a déclaré Paul Cameron, Vice President New Business Sales, CSI.

Les systèmes ESS 5000, très flexibles et massivement évolutifs, ne sont pas les seules solutions disponibles chez IBM Storage qui constituent la base essentielle des infrastructures d’IA optimisées. IBM Cloud Object Storage (COS), un autre leader du marché, est conçu pour fournir un stockage objet économique, tant en entreprise que dans un Cloud hybride, à partir de n’importe quel emplacement du réseau. Les innovations d’aujourd’hui renforcent ses rôles traditionnels de sauvegarde et d’archivage et font également entrer IBM Cloud Object Storage dans le domaine de la prise en charge potentielle d’une collecte de données d’IA plus rapide et d’une intégration avec des flux d’IA, de données volumineuses et de workflows de calcul haute performance (HPC).

Le moteur de stockage d’IBM COS (disponibilité générale : 7 août 2020) a subi une modernisation complète. Cette mise à jour est conçue pour augmenter les performances du système à 55 Go/s dans une configuration à 12 nœuds, ce qui peut améliorer les lectures de 300 % et les écritures de 150 %, selon la taille de l’objet. Ces mises à jour font d’IBM COS une solution encore meilleure pour la collecte et l’accès aux données des objets. En outre, IBM COS prendra en charge une nouvelle technologie de lecteurs de disque de grande capacité (Shingled Magnetic Recording, lecteurs SMR) qui fournira 1,9 pétaoctets dans un boîtier de 4u. Avec la nouvelle accélération IA (disponibilité générale : 4Q20), IBM Spectrum Scale déplacera les données du stockage objets en minimisant les copies de données.

Ces innovations peuvent aider les entreprises à tirer parti de la grande durabilité et des coûts réduits d’IBM COS pour concevoir des infrastructures d’IA optimisées. Pour mieux comprendre les données elles-mêmes, les entreprises peuvent se tourner vers IBM Spectrum Discover. Ce logiciel est conçu pour fournir un catalogage et une indexation des fichiers et des objets de données qui s’intègrent et s’exportent non seulement avec des systèmes de stockage hétérogènes, mais aussi avec les solutions IBM Watson et IBM Cloud Pak for Data.

IBM Spectrum Discover (disponibilité générale : 4Q20) sera intégré dans les environnements Red Hat OpenShift[3]. Avec cette amélioration, le déploiement hybride multicloud d’IBM Spectrum Discover sera conçu pour être portable et plus flexible à travers les Clouds et dans tout environnement supporté par OpenShift. De plus, les ajouts au moteur de politique d’IBM Spectrum Discover (disponibilité générale : 7 septembre 2020) peuvent potentiellement permettre de prendre en charge le déplacement ou la copie de données afin d’optimiser l’efficacité du stockage[4].

Ata Turk, VP, Infrastructure Svc Delivery of State Street Bank, déclare : "Nous avons eu l’occasion de faire une première évaluation du logiciel mis à jour pour le stockage objets dans IBM Cloud et nous avons constaté des résultats qui ont considérablement amélioré l’accès à notre système COS d’IBM. Nous espérons que cela améliorera notre expérience d’utilisateur et nous permettra d’économiser des ressources de stockage à l’avenir. Nous disposons d’une capacité croissante de pétaoctets d’IBM Cloud Object Storage répartis sur 3 sites avec une seule copie géoprotégée des données. Nous aimons la fiabilité et le fait que nous n’avons pas à nous soucier de l’intégrité ou de la disponibilité des données une fois qu’elles sont entrées dans IBM COS. Le système est facile à utiliser, à gérer et à mettre à jour".

La transition vers l’IA commence avec la bonne architecture d’information (AI). Pour bien faire les choses et battre ses concurrents, une entreprise a besoin des bons outils, conseils et technologies. Tout aussi important, elle a besoin d’un partenaire engagé dans l’innovation permanente et le leadership industriel. Les annonces d’aujourd’hui démontrent que le stockage IBM est le meilleur choix pour entamer sa transition vers l’IA.