IBM Security renforce ses services de sécurité managés avec la cybersécurité industrielle OT et IoT de Nozomi Networks

novembre 2021 par Marc Jacob

IBM Security et Nozomi Networks annoncent qu’IBM Security a été certifié Partenaire MSSP Elite Nozomi Networks, renforçant ainsi son offre de services de sécurité managés avec les solutions et l’expertise de Nozomi Networks en matière de cybersécurité industrielle OT et IoT.

La gestion des équipements opérationnels fait son chemin vers le centre opérationnel de sécurité (SOC) et les clients se tournent vers IBM Security ou vers des services managés IT et OT de détection et de réponse aux menaces (MTDR) et de gestion des plateformes. Le programme MSSP Elite de Nozomi Networks aide IBM Security à rendre opérationnel, gérer et optimiser avec succès les services de sécurité OT et IoT dans la durée. Les clients bénéficient de solutions industrielles éprouvées et hautement évolutives.

Au-delà des intégrations de sécurité OT et IoT de base pour les environnements SOC de réseaux convergents, IBM Security - en tant que partenaire MSSP Elite certifié par Nozomi Networks - est totalement en mesure d’intégrer, vendre et soutenir les solutions de Nozomi Networks dans le cadre d’une offre complète de services managés pour les clients communs.

La formation et la certification avancées garantissent qu’IBM est pleinement qualifié pour aider les clients en leur offrant une visibilité approfondie des réseaux OT/ICS, un monitoring avancé et des renseignements de sécurité exploitables pour une meilleure réponse aux incidents. Les clients ont l’assurance qu’IBM est en mesure de répondre aux exigences évolutives en matière d’OT grâce à l’accès aux ressources et aux solutions innovantes de Nozomi Networks. Cela inclut la suite complète de solutions cloud et sur site de Nozomi Networks, qu’IBM gère pour les clients finaux.