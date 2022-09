IAI, le premier accélérateur de projets dédié à la gouvernance de l’information, réouvre ses portes

septembre 2022 par Marc Jacob

Entre 2020 et 2035, le volume mondial de données va être multiplié par 45 (source)… D’ici trois ans, ce seront déjà 175 zettaoctets qui seront créés, contre 47 en 2020. Depuis 2018, avec le RGPD, il devient incontournable de maîtriser au plus juste les données personnelles, et les accélérations de cyber-risques imposent aussi de mieux maîtriser l’ensemble des données critiques. À l’échelle des organisations, cela signifie qu’il y a toujours plus d’informations qui circulent et qui doivent être valorisées de manière efficace et efficiente, protégées, supprimées.

En pratique, cela suppose de mettre en place des processus, des normes, des pratiques… pour aider les organisations à :

• Valider leurs objectifs associés à l’usage de leurs données ;

• Garantir la qualité, la valeur et la sécurité des informations ;

• Déterminer qui fait quoi, comment et avec quels moyens.

C’est ce qu’on appelle la gouvernance. Appliquée à l’information et ses données, c’est un domaine stratégique, qui prend de plus en plus d’ampleur chaque année.

Créé en 2014, IAI (Information Autonome Intelligente) est le seul accélérateur de projets spécialisé dans la gouvernance de l’information. Il représente une formidable opportunité de valoriser, grâce au co-mentorat, des initiatives complexes concernant des données, des documents, plus largement l’information.

Dès à présent, l’IAI réouvre ses portes : les inscriptions démarrent et sont ouvertes jusqu’en octobre. Pour le lancement, un webinar sera organisé en septembre 2022, avec des lauréats des anciennes éditions : Le département de la Seine Saint Denis, Microsoft France, Qwead, CNAV, MAIF...

Passer à la vitesse supérieure dans la gouvernance de l’information

La gouvernance de l’information est une thématique qui intéresse tout particulièrement les secteurs de l’édition de logiciel et du conseil, de la documentation et de la méthode, ou encore de la formation, dans le privé comme dans le public.

Grâce à sa spécialisation unique, l’IAI va permettre aux porteurs de projet de :

• Consolider leur projet autour de la gouvernance de l’information ;

• Renforcer leur confiance et leur légitimité (en interne & en externe) ;

• Faire connaitre largement leur projet ;

• Rencontrer des personnes exceptionnelles qui évoluent dans la gouvernance des données et de l’information ;

• Disposer d’un savoir-faire unique et primordial afin d’aller encore plus loin dans leur initiative.

“Rejoindre notre accélérateur, c’est vivre une expérience unique ! Notre mission est de transmettre, donner confiance aux porteurs de projet pour qu’ils essaiment et sensibilisent à leur tour sur la gouvernance de l’information.” Des dizaines de lauréats ont déjà profité de cet accompagnement exceptionnel Le département de la Seine Saint-Denis, celui des Alpes Maritimes, celui de la Haute-Garonne, Dastra, Qwead, la MAIF, Naval group, Védalis, Exquando, Accenture, Systnaps, la CNAV et l’EN3S, Microsoft, Devoteam… depuis huit ans, ce sont des dizaines de lauréats qui ont bénéficié de l’expertise des co-mentors de l’association GouvInfo IAI qui anime cette initiative unique.

S’inscrire à cet accélérateur “nouvelle génération” leur a permis de profiter de :

• Un accompagnement personnalisé en co-mentorat sur 6 mois ;

• La promotion de l’initiative ;

• L’adhésion à l’association Gouv.Info IAI ;

• Un abonnement annuel à la communauté de l’Info ;

• Un concours de clôture : les** IAI Awards**, avec remise de trophée par un ancien lauréat.

Les dossiers qui peuvent être déposés décrivent les systèmes, méthodes, services ou organisations.

Cela peut notamment concerner le développement des usages, la valorisation de l’information et de ses données, la création ou le développement d’offres/services/produits, la maîtrise des risques, les opérations de sensibilisation et de responsabilisation des acteurs, l’identification ou le traitement intelligent des données de l’entreprise, la diffusion des règles de gouvernance…

Association GouvInfo IAI : démocratiser la gouvernance de l’information et de ses données pour que sa complexité soit accessible et anticipée par l’humain L’accélérateur IAI et le concours IAI Awards ont été créés par l’association Gouv.info, spécialisée dans la gouvernance de l’information : données et documents.

Cet accélérateur s’inscrit dans la vision de l’association :

Il est essentiel que l’humain sache gouverner l’information, pour ne pas être dépassé lorsque cette gouvernance sera portée par la donnée elle-même. C’est en 2014 qu’est né le concours IAI Awards, rebaptisé “accélérateur IAI” cette année, dans le cadre de sa transformation en programme de formation avec une remise de trophée en clôture.

Il a lieu une fois tous les 2 ans.

Pour s’inscrire à l’accélérateur : https://gouvinfo.org/IAI/pitch-acce... ‎

Pour s’inscrire au webinaire et échanger avec d’anciens lauréats : https://my.weezevent.com/la-gouvern...