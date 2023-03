I-TRACING renforce son Directoire

mars 2023 par Marc Jacob

I-TRACING annonce ses grands chantiers et ambitions pour 2023. Parmi les changements opérés cette année, un renforcement de la gouvernance par les cofondateurs, des ambitions de recrutements supérieurs à 200 ingénieurs et une volonté de continuer le développement à l’international, en Amérique du Nord, Europe et en Asie .

Une direction renforcée et tournée vers l’ingénierie et les services managés

Associés depuis juin 2021 aux fonds Eurazeo MidCap et Sagard NewGen, I TRACING connaît une croissance de plus de 30% par an depuis plus de 3 années consécutives. Sur cette même période, ses effectifs ont doublé pour atteindre 450 collaborateurs fin 2022.

Michel Vujicic, Directeur Général Délégué, I-TRACING

Pour accompagner ce développement, renforcer ses offres d’expertise technique, d’ingénierie et de services managés et répondre aux objectifs ambitieux de croissance mais aussi de bien-être au travail, Michel Vujicic, Directeur Technique, présent au capital depuis la création de l’entreprise début 2006, rejoint le Directoire de l’entreprise en tant que Directeur Général Délégué. Directoire actuellement composé de ses deux fondateurs, Laurent Charvériat, Directeur Général et Théodore-Michel Vrangos, Président.

Sur un marché de la cybersécurité très dynamique, qui voit l’arrivée constante de nouvelles technologies, Michel Vujicic accompagne en particulier la Direction Générale dans le développement des domaines d’expertises techniques d’I-TRACING, des offres de services et les orientations technologiques associés. Ce rôle s’inscrit en complément de sa fonction actuelle de Directeur Technique responsable des directions de production de l’ensemble des services aux clients.

Un regard porté vers l’international

Implantée à Paris et déjà présente à Londres, Hong-Kong et Montréal pour accompagner ses clients présents à l’échelle mondiale, I-TRACING, portée par cette ambition de développement à l’international en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, prévoit plus de 200 recrutements en 2023, dont plus de 30 à l’étranger. Une partie de ces recrutements seront menés localement, dans les pays dans lesquels l’entreprise est déjà implantée et en France en s’appuyant sur la mobilité interne. I-TRACING entend également ouvrir une nouvelle filiale en Asie à l’horizon 2023 et étudie des projets de croissance externe en Europe.