I-TRACING annonce l’acquisition d’Apalia

septembre 2023 par Marc Jacob

I-TRACING acquiert l Apalia, entreprise d’ingénierie et services franco-suisse spécialisée dans les technologies Cloud, Containers et IT Automation. Pour I-TRACING, l’intégration d’Apalia répond à un double enjeu : renforcer son expertise dans le domaine de la sécurité des environnements Cloud et accélérer sa croissance à l’international, notamment en Europe. Le rapprochement bénéficie du soutien actif d’Eurazeo et de Sagard NewGen, partenaires d’I-TRACING depuis juin 2021.

Apalia, un acteur franco-suisse établi du Cloud

Créée en 2010 à Annecy par Pierre Vacherand et implantée à Genève, Apalia accompagne les entreprises dans leur transition vers le Cloud sur des sujets d’infrastructures, d’automatisation « as code » et de containerisation des applications. Apalia compte dans son portefeuille des clients de grands noms comme Salomon, Givaudan ou encore les Transports Publics Genevois.

Composée d’une vingtaine d’ingénieurs, les équipes d’Apalia rejoignent la Business Unit Cloud Automation & Security d’I-TRACING. Avec cette opération, Pierre Vacherand devient actionnaire d’I-TRACING et prend la tête de la BU Cloud Automation & Security. Il est également nommé General Manager de la filiale I-TRACING Suisse.

Forts du constat que les entreprises rencontrent des difficultés croissantes pour maintenir la fiabilité et la sécurité des logiciels et applications hébergés au sein d’environnements Cloud complexes, les deux entités aux expertises complémentaires ont souhaité se rapprocher afin d’offrir une expertise unique de gestion sécurisée des environnements Cloud.

En plus de renforcer les compétences d’I-TRACING dans le domaine de la containerisation, l’enjeu est de faire converger automatisation et sécurité pour établir une culture DevSecOps et permettre aux clients de mettre à profit l’innovation et le Cloud tout en maîtrisant les risques de sécurité inhérents. La synergie est d’autant plus importante que les deux entités ont des clients évoluant dans des secteurs communs tels que le Luxe, le Retail ou la Banque-Assurance.

Une acquisition s’inscrivant dans une ambition de croissance à l’international

Déjà présent en Angleterre, au Canada et à Hong Kong, I-TRACING continue de développer sa présence en Europe avec l’acquisition d’Apalia. En effet, son implantation stratégique dans la zone du Grand Genève permet à I-TRACING d’avancer dans la couverture des pays de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse).

Parmi ses objectifs de croissance, le groupe - qui a annoncé 200 recrutements en 2023 - prévoit ainsi de renforcer les équipes de sa BU Cloud Automation & Security et de sa filiale suisse dont les équipes compteront respectivement plus de 50 et 30 ingénieurs à terme.