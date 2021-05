Hypervision Technology

mai 2021 par Marc Jacob

Contact : Xavier Guéry xavier.guery@hypervision-technology.com tel 07 66 69 96 79

Année de création : 2013

Activités : Editeur de la solution logicielle YUNO

Description du produit phare pour 2021 :

YUNO est une solution logicielle intelligente et innovante qui opère une surveillance à 360 degrés de l’ensemble des données digitales disponibles (supervision informatique, systèmes de supervision de la GTB, systèmes de maintenance, objets connectés, web services, etc.) et propose deux volets complémentaires :

détection, afin d’en empêcher l’apparition au plus tôt, de menaces pouvant impacter performances ou continuité d’activité des organisations ;

mise en place d’un plan de réponse (workflow) afin de résoudre au plus vite et de façon collaborative les incidents pouvant se déclarer.

YUNO, par sa position transversale, s’assure qu’un événement d’apparence mineure au sein d’un silo ne reste pas ignoré s’il a le potentiel d’impacter significativement l’organisation et garantit que l’alerte est envoyée à la personne idoine.

Adresse du site Internet : https://fr.hypervision-technology.com/

Services proposés sur ce site :

vidéo de présentation de notre solution YUNO, description du logiciel,

offre PCA-PRA en partenariat avec Ineïs Solutions téléchargement de la plaquette

lien vers essai gratuit

références

description de la société et de ses collaborateurs

news/blog

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Fort d’un partenariat depuis plus de deux ans avec l’aéroport de Marseille Provence, d’une subvention RAPID de la DGA (Délégation Générale de l’Armement) et bénéficiant d’un travail de développement en partenariat avec des thésards de l’Ecole Centrale de Marseille, YUNO est maintenant mature. Nous sommes passés à la phase de commercialisation active.

Exemples de champs d’applications de YUNO :

PCA-PRA

Cybersécurité (digitalisation, automatisation des procédures)

Programme d’entrainement et simulation de crises

Programme de maintenance préventive

En appui de SLA pour les prestataires de services (fiabilité, réactivité)