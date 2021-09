Hybridation de l’intelligence artificielle : SystemX lance le projet « Sémantiques Métier pour l’exploitation de Données multi-sources »

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

SystemX lance le projet « Sémantiques Métier pour l’exploitation de Données multi-sources » (SMD), troisième projet de son programme de recherche « Intelligence Artificielle et Ingénierie Augmentée » (IA2). Ce projet de R&D collaboratif d’une durée de 48 mois réunit 5 industriels (Airbus Defence and Space SLC, Apsys, Ecosys, EDF, RTE) et un partenaire académique (CentraleSupélec) autour d’une ambition : développer, pour les métiers de la veille ou de la gestion des connaissances, des outils hybridant l’IA symbolique et l’IA par apprentissage pour construire et exploiter des connaissances sur des données hétérogènes multi-sources, afin de favoriser l’aide à la décision en environnement statique ou dynamique.

Les entreprises disposent d’une multitude de sources de données, souvent cloisonnées et contenant des informations de nature hétérogène d’un point de vue sémantique, structurel ou syntaxique. L’hétérogénéité réside également au niveau des systèmes et technologies utilisés. L’analyse de ces données dans un but décisionnel est souvent difficile à réaliser, d’autant plus lorsqu’il s’agit de croiser ces données internes avec des dires d’expert et autres données externes (open data, web, réseaux sociaux, etc.), et d’autant plus que les traitements doivent être opérés en temps réel.

« Le contexte du projet part d’un constat réel et récurrent que toute entreprise industrielle pourrait faire face lors de son évolution numérique à l’avènement d’un volume important de données fortement hétérogènes, non-structurées et multi-sources. Avec l’accroissement de la puissance de calcul des ordinateurs, on est de plus en plus capable d’en remonter des informations. Cependant, ces attributs utilisés seuls ne permettent pas de fournir une compréhension suffisante et comparable à celle de l’être humain, d’où l’importance de coupler plusieurs approches. Le projet SMD ambitionne de lever un verrou important concernant l’hybridation des approches de représentation des connaissances et du raisonnement (IA symbolique) avec les approches récentes d’intelligence artificielle (par exemple le Deep Learning) pour l’analyse de données hétérogènes », explique Sana Tmar, cheffe de projet SMD, IRT SystemX.

L’enjeu de ce projet est de prototyper des capacités à intégrer et analyser ces volumes très importants de données hétérogènes non structurées et multi-sources et de les rassembler dans un environnement commun pour réaliser des traitements sémantiques et offrir aux professionnels métier des connaissances nouvelles pertinentes, synthétiques et interprétables qui les aideront à prendre des décisions éclairées, comme pour l’identification de biais sur des ontologies de métier ou la détection d’une situation atypique par exemple. Le niveau de pertinence sera déterminé par le système en fonction des connaissances apprises à partir de données labellisées ou non, d’historiques de décisions, de feedbacks d’experts, etc. Les recommandations seront présentées avec un ensemble de commentaires ou d’explications qui leur permettront de rejeter, rectifier ou accepter les propositions remontées par l’IA. Toutes ces actions pourront être réintégrées dans la base de connaissances et réutilisées pour générer de nouvelles recommandations pour les prochaines situations identifiées.

Cinq cas d’usage ont été identifiés :

L’évaluation d’une intelligence artificielle qui traitera en temps réel des flux de données (principalement vidéos) pour faire de la détection à la volée de situations présentant un risque. Cette IA sera destinée aux opérateurs gérant des situations très denses et parfois complexes (secours sur accidents de grande ampleur par exemple). Elle nécessitera une hybridation entre les connaissances antérieures produites par les experts du domaine et les connaissances extraites par un algorithme de type Deep Learning (Airbus Defence and Space SLC).

La digitalisation des modèles comportementaux d’installations industrielles (analyse de dangers, vulnérabilités) et exploiter des contenus pour élaborer des diagnostic safety / security par rapport aux enjeux de conformité réglementaire. Cela passera par l’analyse de tournures de phrases, de chaînes de défaillance, de communications irrégulières en langage naturel pour détecter des situations anormales pouvant constituer un risque de sécurité (Apsys).

L’analyse de données hétérogènes généralement définies dans un format métier et la capacité à rendre l’utilisation autonome dans la création de modèles de données (ontologies en graphe), sans besoin d’expertise particulière (Ecosys).

La refonte et la formalisation des exigences à partir de corpus de données hétérogènes : le besoin est de rationaliser le processus de rédaction des appels d’offres et de vérification des réponses afin d’en réduire le coût et de permettre aux experts d’être plus efficaces et ce, grâce à l’hybridation des approches, pour une construction de connaissances plus efficace et pour un processus de découverte de correspondances entre ontologies (alignement d’ontologies) qui peuvent être issues de différents métiers et de différentes langues (EDF).

L’intégration et le couplage des approches d’intelligence artificielle (IA symbolique et IA classique) avec les données métier dont sera construite une ontologie dans le but d’aider efficacement les opérateurs dans les centres d’exploitation du réseau électrique en anticipant les situations particulières pour mieux les gérer (période d’activité intense/gestion de travaux/incident (par exemple, une ligne hors tension)) dans un contexte en très forte mutation (RTE).

Au niveau académique, une thèse sera menée en collaboration avec CentraleSupélec sur le sujet de l’adaptation de domaine. Cette thèse portera sur les ontologies et les techniques de transfer learning dans l’analyse de documents multimedias et aura pour objectif de proposer des avancées en hybridation des approches de représentation des connaissances et du raisonnement (ontologies) et des approches d’apprentissage profond pour l’analyse de documents et de données multimodales hétérogènes.

A terme, les fonctions de construction, d’intégration et d’exploitation des connaissances développées au sein du projet SMD seront réunies au sein d’une plateforme technologique qui sera valorisée par SystemX.