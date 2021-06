Hub One rejoint le programme MSP d’Aruba

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Hub One rejoint le programme MSP (Managed Services Provider) d’Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise.

En tant que membre du programme MSP d’Aruba, Hub One sera en mesure de proposer à ses clients les solutions et équipements d’Aruba afin de leur permettre d’optimiser la gestion de leurs infrastructures Wi-Fi, WAN et filaires, du dimensionnement réseau jusqu’à sa supervision.

Cette gestion pourra se faire directement via la plateforme SaaS Aruba Central qui donne la possibilité aux organisations de piloter l’intégralité de leurs réseaux, mais également la gestion de leurs périphériques (Access Point/point d’accès, Switchs, Serveurs physiques) via un tableau de bord intuitif.