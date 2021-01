Hub One nomme Benoît Duchêne en tant que Directeur de la division Mobility

janvier 2021 par Marc Jacob

Hub One annonce la nomination de Benoît Duchêne en tant que Directeur de la division Mobility. À ce poste, il aura pour mission d’accélérer le développement de l’entité et des solutions métiers associées. Il contribuera également à augmenter la part de marché de la division au travers d’une transformation et d’une approche commerciale ambitieuse, sur des secteurs comme le transport et la logistique, l’industrie, le retail, l’agroalimentaire et le luxe.

Benoît Duchêne dispose d’une forte expertise dans le domaine des télécoms et de la digitalisation, en France et à l’étranger (Moyen-Orient, États-Unis et Asie).

Il débute sa carrière en 1993 chez Alcatel en Indonésie puis au Liban en tant que Responsable de projets export. Il rejoint Nokia en 1997 où il exercera pendant 17 ans différents postes de direction tels que Country & General Manager de Nokia Maroc, Care Business Director basé à Dubaï pour le Moyen Orient et l’Afrique puis directeur de grands comptes basé en France. Benoît entre chez SFR en 2014 où il occupe la fonction de Directeur de la fibre optique pour le B2C. Avant de rejoindre Hub One, il a travaillé pendant 5 ans chez Tata en tant que Responsable des partenariats à Londres et Responsable de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Benoît DUCHENE est titulaire d’un Executive MBA de l’université Paris Dauphine et de l’université du Québec à Montréal (UQAM) ainsi que d’un Master en Ingénierie Électronique de l’école d’ingénieurs ESIEE Paris.