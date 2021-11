Hub One lance Hub One Horus

novembre 2021 par Marc Jacob

Hub One lance Hub One Horus, une solution d’automatisation pour les opérations logistiques. Avec Hub One Horus, le groupe a pour objectif de moderniser les préparations de commande et de simplifier les processus métiers.

L’entreposage intelligent et l’automatisation sont en plein essor, notamment sur le marché du transport et de la logistique. D’après ABI Research, société mondiale de conseil sur le marché des technologies, plus de 500 000 robots mobiles[1] devraient être envoyés vers des entrepôts dans le monde en 2030. Dans ce contexte et fort de son expertise en matière de transport et logistique, Hub One dévoile Hub One Horus (Robotics), une solution d’automatisation et de pilotage de robots autonomes à destination des entrepôts et bâtiments logistiques.

Hub One Horus optimise l’interopérabilité des robots et des systèmes d’information des entrepôts (WMS / ERP). La solution permet de recentrer les opérateurs sur les taches à valeurs ajoutées, d’automatiser les processus métiers, de simplifier les préparations de commandes et offre la possibilité aux logisticiens de réaliser d’importants gains de productivité.

Hub One Horus s’adapte aux infrastructures technologiques existantes et ne nécessite pas d’installations supplémentaires.

Par ailleurs, Hub One s’appuie sur des constructeurs et des gammes de robots mobiles autonomes capables de répondre à des besoins métiers complexes. Hub One accompagne les entreprises dans l’audit de leurs besoins en matière de logistique et gère l’intégration et le maintien en conditions opérationnelles de la solution.