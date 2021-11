Huawei optimise les environnements de Datacenter

novembre 2021 par Marc Jacob

Lutter contre la perte de données avec la solution Huawei OceanProtect Data Protection

OceanProtect Data Protection Solution de Huawei fournit des services de reprise après sinistre (DR – Disaster Recovery) et de sauvegarde, assurant ainsi la protection complète de différents types de données tout au long de leur cycle de vie. La solution vise à rassurer les entreprises en prenant un engagement clair : aucune interruption de service, aucune perte de donnée et la conservation d’informations sur le long terme. La solution s’intègre au portefeuille All-Flash Data Center de Huawei, pensée pour simplifier la construction d’infrastructures rapides, fiables, intelligentes et écologiques capables de répondre aux besoins spécifiques de toutes les industries.

OceanProtect Data Protection Solution se démarque par son approche complète de la reprise après sinistre pour les données les plus utilisées (hot data). Cette approche repose sur des technologies DR pour SAN et NAS, tout en assurant la mise à niveau des équipements afin de maximiser le retour sur investissement. La solution peut également adopter de manière flexible le concept DR actif/actif de Huawei pour limiter les investissements de départ et répondre aux évolutions des besoins des clients.

Lutter contre la perte de paquet avec la solution de stockage Ethernet nouvelle génération NoF+ de Huawei

La perte de paquets est provoquée par plusieurs anomalies sur le réseau et s’accompagne d’une multitude de désagréments : goulots d’étranglement, perturbations du débit et la bande passante du réseau, etc. Sur un réseau Ethernet traditionnel, une perte de paquets de 0,1 % peut entraîner une diminution du débit de 50 %, obligeant l’entreprise à investir dans des ressources supplémentaires.

La solution de stockage Ethernet nouvelle génération NoF+ de Huawei a été conçue pour résoudre ce problème et répondre à la demande croissante des entreprises en solutions de stockage de datacenter 100 % Flash. Grâce à des fonctionnalités intelligentes basées sur l’algorithme iLossless, elle garantit une perte de paquets nulle avec un débit de réseau de stockage de 100 %, et améliore les IOPS de 87 % et la latence de 42 % par rapport à un réseau fibre channel (FC). Les entreprises profitent ainsi d’un réseau de stockage hautement performant et fiable.

Lutter contre la complexité des réseaux de datacenters avec l’ADN L3.5

L’abandon par les entreprises de modèles traditionnels au profit de stratégies numériques implique de construire des réseaux de datacenters capables de supporter de plus en plus d’applications et appareils variés. Ces réseaux complexes sont essentiels aux activités quotidiennes des entreprises, mais complexes et coûteux à gérer. Huawei, qui a fait de la simplification des réseaux l’une de ces missions, a imaginé l’ADN (Autonomous Driving Network) — une suite de technologies qui rend les réseaux hautement autonomes.

La solution ADN L3.5 pour les datacenters intègre plusieurs innovations, dont des concepteurs de services uniques sur le marché, un framework ouvert et programmable ou encore une base de données unifiée. Elle offre ainsi une gestion et un contrôle unifié et indifférencié, ainsi qu’une orchestration collaborative et flexible des réseaux hétérogènes multi-clouds, multi-datacenters et multifournisseurs. Grâce à ces spécificités, la solution met à disposition des entreprises des capacités d’automatisation de réseau de bout en bout et de haut niveau. Il devient par exemple possible de provisionner des réseaux multi-cloud en quelques secondes.