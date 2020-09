Hosted Private Cloud Premier est lancé

septembre 2020 par Marc Jacob

OVH annonce une toute nouvelle gamme Hosted Private Cloud, qui se concrétise par la sortie d’une première offre : Hosted Private Cloud Premier. Le Groupe adresse ainsi les enjeux stratégiques des grandes entreprises et des institutions en matière de performances, de sécurité, mais aussi d’isolation et de localisation de leurs données.

OVHcloud s’est récemment vu distingué en tant que leader sur le marché européen du Hosted Private Cloud dans le dernier rapport The Forrester Wave™ : Hosted Private Cloud Services In Europe, Q2 2020. Ont notamment été salués le réseau de 19 datacentres en Europe, ainsi que l’isolation de l’offre européenne du Groupe au Cloud Act. Les critères de tarification ont quant à eux obtenu le score le plus élevé, confirmant l’engagement d’OVHcloud à proposer des solutions cloud de confiance avec un prix prédictible, totalement transparent (consultable en ligne, sans coûts cachés).

Fort d’une expertise de 10 ans dans le domaine du cloud privé hébergé, OVHcloud propose des infrastructures robustes, scalables et hautement automatisées, répondant aux exigences des professionnels en matière d’exploitation d’environnements critiques et d’exécution de charges de travail intensives. Le Groupe offre également un large éventail de certifications[1], adressant notamment les besoins des secteurs de la finance (PCIDSS, pour être conforme aux normes PCI Security Council) ou de la santé (HDS, la certification de confiance pour l’hébergement des données de santé). Et d’ici la fin de l’année, il proposera aussi en France une offre certifiée cloud souverain afin de répondre aux exigences des institutions.

La nouvelle génération de Hosted Private Cloud est le fruit d’une étroite collaboration avec les partenaires technologiques d’OVHcloud, puisqu’elle intègre de multiples disruptions au niveau hardware et software : choix des composants entièrement repensé – avec notamment des CPU Intel de dernière génération – réseau et stockage totalement redesignés. L’ensemble de ces innovations, éprouvées en Recherche & Développement depuis plusieurs mois, est intégré en exclusivité en production. Pour les accompagner si besoin sur ces solutions innovantes, les clients d’OVHcloud bénéficient en outre des services d’intégration, de services managés et d’infogérance de son écosystème de 800 partenaires certifiés OVHcloud Partner Program.

Accessible à l’ensemble des clients d’OVHcloud à travers le monde, Hosted Private Cloud Premier met à disposition des entreprises une gamme étendue de solutions offrants des avantages uniques :

• Une gamme plus large de 7 hosts standards, complétée par 3 nouvelles références de hosts dédiés au stockage hyperconvergé qui s’appuient sur la technologie vSAN de VMware et allant de 48 Go à 768 Go de RAM, pour de meilleures performances et une latence réduite, l’idéal pour les applications critiques ;

• Des datastores NFS allant jusqu’à 6 To, offrant des capacités de stockage à un ratio performance/prix inégalé permettant aux professionnels de stocker les données dans les datacenters de leur choix (7 localisations dans le monde[2]) en toute confiance ;

• Des accès réseau privé et public avec plus de capacité – jusqu’à 25 Gpbs pour améliorer les performances des applications ;

• Une gamme complète de software VMware : vCenter, vSphere version 6.7 (licence Enterprise Plus), vSAN et NSX. Hosted Private Cloud Premier intègre aussi la brique vRealize Operations de VMware sans surcoût additionnel, afin de faciliter l’accès au monitoring et au capacity planning des infrastructures. L’offre Hosted Private Cloud étant basée sur le socle des standards VMware, elle garantit une totale réversibilité technologique ;

• Une tarification simple, compétitive et prédictible pour que les clients puissent maîtriser leur budget.

[1] Autres certifications disponibles sur l’offre Hosted Private Cloud OVHcloud : ISO27001 ; SOC 1 & SOC2 : TYPEII.

2 France : Roubaix, Strasbourg – Canada – Allemagne – UK – USA : Vint Hill, Hillsboro.