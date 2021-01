Hopps choisit la flexibilité avec Pure as-a-Service de Pure Storage pour assurer à ses clients la livraison des colis

janvier 2021 par Marc Jacob

Pure Storage annonce que le groupe Hopps, opérateur postal privé, spécialiste de la e-logistique et des colis postaux, a choisi Pure Storage pour ses performances inégalées et la flexibilité de son offre Pure as-a-Service (PaaS). Grâce à Pure, Hopps a assuré la continuité et la qualité de ses services pour supporter la hausse exponentielle du nombre de colis gérés par le groupe en fin d’année, avec une moyenne de 400 000 colis par jour.

Hopps a décidé d’adopter une nouvelle solution d’infrastructure pour bénéficier de performances et d’un partitionnement physique incroyablement élevés pour sa base de données Oracle, tout en équilibrant les coûts. Pendant sa recherche, Hopps a été particulièrement impressionné par l’offre Pure as-a-Service de Pure Storage, qui répondait à son besoin de souplesse financière et de coûts Opex de l’infrastructure avant le renouvellement de son datacenter.

"Pure a été le seul fournisseur à nous proposer une offre souple, innovante et évolutive avec Pure as-a-Service qui a été l’élément décisif. Nous avons été conquis par son modèle entièrement opex, sa facturation basée sur la consommation et ses contrats de courte durée" explique Fabrice Joffre, Directeur technique de la DSI de Hopps.

Pure as-a-Service offre une expérience semblable à celle du cloud, avec une facilité à démarrer et à faire évoluer en fonction de la demande. L’abonnement de base nécessite un simple contrat de licence d’utilisateur final en ligne et chaque abonnement Pure as-a-Service est assorti d’une garantie de remboursement de 30 jours. Les clients sont facturés sur la consommation réelle, ce qui signifie que les entreprises n’ont pas besoin de prévoir l’avenir ni de sur-provisionner le stockage des années à l’avance, ce qui leur permet d’économiser de l’argent. Enfin, Pure as-a-Service propose du stockage sur site et dans le cloud "as-a-service". Les clients ont ainsi la possibilité d’exploiter efficacement le cloud hybride en unifiant leur environnement avec un seul abonnement et un seul ensemble de services de stockage pour plus de simplicité. La gestion des données de géolocalisation, de commandes et de stocks, qui constituent le cœur de l’activité de Hopps, requiert une performance très élevée, de type NVMe. "Notre objectif est d’assurer l’acheminement de marchandises à destination des particuliers et des e-commerçants, dans les temps et en bon état, et de faire face au pic d’activité de fin d’année, une période charnière pour le groupe. Avec Pure Storage, nos applications métier bénéficient d’une performance d’au moins 200 000 IOPS qui nous permet de proposer une qualité de service optimale à nos clients. En parallèle, l’équipe IT peut se concentrer sur des tâches autres que la maintenance du stockage, comme les efforts d’innovation" poursuit Fabrice Joffre.

« Les anciens cycles de budget et d’approvisionnement longs, qui reposent sur un modèle de dépenses d’investissement et de mises à niveau drastiques sont inadaptés aux opérations commerciales dans l’environnement actuel. Notre offre Pure as-a-Service s’adresse aux entreprises qui souhaitent bénéficier d’une grande souplesse financière et d’une de tarification prévisible, tout en tirant parti du potentiel de leurs données grâce à une solution de stockage évolutive », déclare Hugues Heuzé, Country Manager France de Pure Storage. « Nous sommes ravis que le groupe Hopps ait choisi Pure as-a-Service pour répondre à ses objectifs de performance et financiers ».