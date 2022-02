Hitachi Vantara annonce l’intégration de Commvault HyperScale X™ pour une protection intégrée des données en mode scale-out

Cette dernière intégration s’inscrit dans le cadre de la longue histoire de collaboration et d’innovation qui unit les deux entreprises, toutes deux reconnues comme leaders dans leurs secteurs respectifs par les analystes du Gartner. Le partenariat dure depuis plus de 17 ans - avec plus de 1 200 clients communs - et le déploiement d’HyperScale X réaffirme cette collaboration continue.

HyperScale X est l’une des solutions phares de Commvault, mariant une architecture scale-out innovante basée sur le stockage distribué avec une protection et une gestion des données de pointe grâce au portefeuille de services de données intelligents de Commvault. Le résultat est une solution spécialement conçue pour moderniser la façon dont les clients gèrent leurs données, à la fois sur site et dans le cloud. HyperScale X se caractérise notamment par :

• La simplicité de déploiement et de gestion d’une solution complètement intégrée et validée.

• La sauvegarde et récupération haute performance avec un équilibrage automatique de la charge qui optimise l’efficacité et les performances, et améliore les capacités de récupération.

• La protection des applications modernes comme les conteneurs, les applications IaaS/PaaS natives du cloud et les applications SaaS.

• L’évolutivité de la solution, avec une extension granulaire, évitant ainsi les coûts excessifs dus au surdimensionnement.

• La mobilité vers le cloud pour déplacer les données et applications vers un environnement Cloud natif. Ceci est réalisé de manière automatisée et s’appuie sur des politiques simples et une compatibilité avec le plus grand nombre d’environnements cloud du marché.

• Une résilience capable de résister à plusieurs pannes matérielles et de réduire les temps d’arrêt.

• Une protection améliorée et plurielle contre les ransomwares intégrant une détection avancée des anomalies et un stockage immuable pour garantir la récupération.

Hitachi Vantara ajoute désormais HyperScale X à son portefeuille de protection des données (Commvault HyperScale X pour Hitachi Data Protection Suite), en proposant cette architecture scale-out moderne sous la forme d’une solution intégrée et préconstruite (construite sur des serveurs Hitachi Advanced Server HA820), livrée directement depuis ses centres de distribution. Les clients bénéficieront d’un retour sur investissement optimisé, de la fiabilité et du service de confiance d’Hitachi Vantara.