Hiléo s’appuie sur Euclyde datacenters pour accélérer sa croissance

juin 2021 par Marc Jacob

Euclyde datacenters, développeur et exploitant de datacenters neutres de haute disponibilité, confirme sa solide implantation dans la région sud en accueillant Hiléo dans ses Datacenters de Sophia Antipolis

Créée en 2014 et implantée à Fréjus, Hiléo accompagne les entreprises dans leur transformation digitale vers le Cloud. Concrètement, l’entreprise est reconnue pour son expertise dans différents domaines et collabore avec plusieurs dizaines de clients sur tout le territoire en leur proposant des prestations de conseil, de modernisation d’infrastructure, d’outsourcing, d’infogérance et de Cloud Computing.

Pour soutenir sa forte croissance et prendre en compte les contraintes de sécurité de ses clients, Hiléo a souhaité migrer son infrastructure en location vers un datacenter de nouvelle génération. C’est dans ce contexte que, suite à une étude des différentes offres du marché, le choix d’Euclyde Datacenters s’est imposé comme une évidence au regard de la qualité de l’approche commerciale des équipes, du haut niveau de sécurité proposé, du nombre d’opérateurs connectés, de la qualité des infrastructures existantes et des différents agréments d’Euclyde datacenters (HDS et ISO 27001 notamment).

Hiléo étant elle-même en cours de certification ISO 27001, la société se devait de choisir un opérateur de datacenter ayant cette certification afin de garantir à ses clients le même niveau de sécurité de bout en bout. Hiléo héberge également chez Euclyde Datacenters son infrastructure de secours qui accueille son plan de reprise d’activité.

Jérôme CHACHUAT, Directeur associé de Hiléo « Que ce soit au niveau de la direction, du service commercial ou des équipes techniques de proximité, Euclyde met un point d’honneur à entretenir un lien étroit avec nos collaborateurs. Cette relation partenariale nous permet d’offrir à nos clients toutes les garanties nécessaires pour externaliser leurs SI, applications et données sur des infrastructures sur mesure et de confiance. Au-delà de ces éléments, nous partageons avec Euclyde Datacenters une vision commune : proposer à nos clients un Cloud souverain avec une gestion optimisée de notre empreinte carbone. »

Fort de ces éléments, Hiléo héberge donc avec succès chez Euclyde Datacenters les SI et les applications de nombreux clients évoluant principalement dans les secteurs de l’industrie, de l’édition de logiciel ou plus récemment du médical grâce à la certification HDS de DC1. Enfin, Hiléo peut s’appuyer sur une architecture évolutive et dimensionnée pour soutenir sa forte croissance à long terme.