Hewlett Packard Enterprise annonce deux nouveaux produits à destination des PME

septembre 2023 par Marc Jacob

HPE Aruba Networking présente l’Aruba Instant On AP22D, un point d’accès Wi-Fi 6, et le commutateur empilable Aruba Instant On 1960 doté d’une capacité de port de 2,5 Go. Ces deux produits ont été conçus pour optimiser les performances des réseaux et offrir une meilleure expérience aux clients, aux visiteurs et aux appareils IoT.

De nombreuses PME migrent leurs charges de travail vers le cloud et enregistrent une croissance significative des applications à haute consommation de données, telles que la vidéo en streaming sur les terminaux, ce qui augmente les exigences sur leurs réseaux, avec une attention particulière pour la sécurité et la gestion des accès.

La combinaison du point d’accès Aruba Instant On AP22D et du commutateur empilable Aruba Instant On 1960 s’adresse particulièrement aux PME nécessitant une grande capacité de traitement des données et faisant face à une augmentation constante du nombre d’appareils connectés à leur réseau. Ces produits sont conçus pour gérer de manière fluide et sécurisée les volumes de trafic générés par la multiplication des appareils connectés.

La gamme Aruba Instant On permet aux PME de déployer un réseau à haut débit facile à configurer, à gérer et à administrer :

• Le point d’accès Aruba Instant On AP22D Wi-Fi 6, qui peut gérer efficacement plusieurs connexions à la meilleure vitesse possible, permettant également à un plus grand nombre d’appareils d’accéder au réseau sans rencontrer de goulots d’étranglement ou de dégradation des performances.

• Le commutateur empilable Aruba Instant On 1960 a un port de 2,5 gigas, ce qui permet d’étendre facilement le réseau en fonction de la croissance de l’entreprise. Grâce à la possibilité d’empiler plusieurs commutateurs, les clients peuvent ajouter plus de ports et de capacité sans avoir à réaliser d’importants investissements supplémentaires.

Les fonctionnalités de ces nouveaux produits comprennent :

• La compatibilité du commutateur empilable Aruba Instant On 1960 avec l’empilage dans le cloud ou en local, permettant ainsi la gestion de plusieurs commutateurs comme une seule unité.

• La gestion multisite pour gérer le trafic sur différents sites de l’entreprise.

• La possibilité de créer des politiques de gestion pour automatiser la gestion des appareils et la qualité de service (QoS) pour différents types d’accès utilisés par plusieurs utilisateurs.

• Absence de frais cachés ni de coûts d’abonnement pour les utilisateurs.

Le commutateur empilable multi-gigabit Aruba Instant On 1960 12 peut être commandé dès maintenant, et sera disponible à partir du 4ème trimestre de l’année fiscale 2023 de HPE, en même temps que l’Aruba Instant On AP22D, qui sera également disponible à ce moment-là.

____________

[1] Source : IDC, 2023 Worldwide SMB Market Profile Update, Doc : #US50572423, avril 2023